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紅包、年終該拿來投資一只好錶！　Hebe、小鬼已經戴上手

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▲小鬼戴天梭表、Hebe戴星辰表（圖／品牌提供）

▲小資族快投資這些錶吧！（圖／品牌提供） 

記者楊坊士／綜合報導

新的一年已經到來，想要在職場、社交場合展現自己的好品味，就該把紅包、年終拿來投資一只好錶！以下推薦5萬內的腕錶，都具有高顏值、卓越性能，上山下海、遊走各國都游刃有餘。

▲小鬼戴天梭表（圖／品牌提供）

▲這只潛水錶顏值超高～

瑞士國民錶TISSOT（天梭表）在2018年巴塞爾鐘錶展亮相的Seastar 1000海星系列自動款潛水腕錶，高CP值讓一個月內全台賣出200只！連黃鴻升（小鬼）都被圈粉，大讚是出外景的絕佳良伴，「大家都知道玩很大需要上山下海，對我來說每一刻都是挑戰，但對腕錶來說，絕對沒有極限！」

▲天梭表（圖／品牌提供）

▲售價16,700~17,600元。

現在再推石英計時款，錶徑變成45.5mm，夜光指針與秒針發光點，隨時都清晰易讀，可潛下300米深海，並有30分鐘、毫秒計時盤與中央60秒計時指針。保有漸層深海藍錶面、百搭的黑與藍三種款式。小鬼仍大推：「正裝、休閒或隨興，Seastar 1000能完全無違和與我在一起。」

▲Hebe戴星辰表（圖／品牌提供）

▲粉紅金很襯托膚色，售價29,900元。

CITIZEN（星辰表）請出代言人Hebe配戴EC1167-55W，是搭配專為女性推出的「櫻花粉紅金」，氣質中帶點內斂優雅，很適合都會女性上班選戴。28mm錶殼精緻，加上招牌光動能技術充飽電後可連續運作3年，24時區面板上還有櫻花花瓣，處處都是迷人小心機。

▲浪琴表征服者系列V.H.P.系列腕錶（圖／品牌提供）

▲浪琴表征服者系列V.H.P.系列腕錶（圖／品牌提供）

▲除了先前版本的超狂功能外，現在還能用手機閃光設定時間！售價44,600～55,000元。

最適合常出差的旅人，莫過於Longines（浪琴表）的V.H.P.兩地時區閃光設定石英腕錶。除了超高精準度、自動校正系統、智慧錶冠可快調時間與進入休眠模式等功能外，現在還能用手機APP、經由閃光設定好本地與旅行時間，有銀色、黑色及碳纖維面盤，帥氣又方便的設計，叫男人們怎麼能Say NO？

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▲浪琴表全新腕錶超威！（影／品牌提供） 

關鍵字：

Hebe, 小鬼, 新年, 過年, 田馥甄, 黃鴻升, CITIZEN, 星辰表, Longines, 浪琴表, TISSOT, 天梭表
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