3雙「高顏值美鞋」剁手也要買！　NIKE收進北極光、海洋超夢幻

▲新年就該穿美鞋～（圖／品牌提供、翻攝自www.nikeinc.com.cn）

記者楊坊士／綜合報導

過完農曆新年，該是時候幫鞋櫃「換季」了！對穿到破爛的鞋款秉持「斷捨離」原則，接著就可以購入新鞋，邁向嶄新的一年。但市面上鞋款何其多，該怎麼選擇？這下就先精選3雙「高顏值美鞋」，重回職場、學校的你勢必會因為它們吸牢眾人目光。

▲漸層色太迷人了～（圖／翻攝自www.nikeinc.com.cn）

NIKE推出了全新「夢幻至極」的鞋款Air Max 720，是Nike Air創新生產中心的最新成果，超厚的氣墊外，連色彩都呈現出科技的精華。官網上公布將會有7款，黑夜北極光、白晝北極光已經開賣，另有日落、日出、、粉紅海洋、海洋森林及全食等，預計於2月28日陸續販售。

▲還有春天色調的服飾，快點去逛逛。（圖／品牌提供）

很懂女生的PUMA，將旗下DEFY鞋履換上春天感的Trailblazer色調，有加厚鞋底、輕量高回彈 PROFOAM 中底科技，加上一體成形襪套式針織鞋面，既時尚亮眼又有極佳的包覆性與支撐力，有靚漾黃及女力墨綠兩款配色。

▲桃紅點綴讓鞋子超有活力、甜美風格。（圖／品牌提供）

New Balance在2019年推出全新型號997H，是以美製的997鞋型為靈感，在90年代大膽配色的鞋型，加入重新設計的中底，採用GCEVA結構中底，減輕重量之餘也更加摩登現代。鞋舌及鞋領以皮革與凹槽點綴，並有麂皮、網布，展現異材質混搭的精湛技術。有經典色與繽紛復古共7款配色。

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▼New Balance 997H拿來當情侶鞋超適合～（影／品牌提供）