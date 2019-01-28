RIMOWA x AMBUSH行李箱曝光！「亮橙色手柄 +皮革吊牌」真的太潮

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知名行李箱品牌Rimowa和Off-White聯手推出的透明行李箱震撼潮流界，至今還讓眾人歷歷在目。不過2019開頭，Rimowa也絲毫沒有停下腳步，宣佈與日系潮牌 AMBUSH 的全新聯乘企劃，橘色把手搭配經典LOGO相當耀眼，此次聯名是否會寫下新紀錄，各界都在觀望。

▲Rimowa和Off-White透明行李箱寫下歷史。（圖／翻攝自Rimowa品牌官網）

關注潮流的朋友對日本潮牌AMBUSH一定不陌生，設計理念新潮，連巨星Lady Gaga、G-Dragon、吳亦凡、蔡依林都是旗下愛用者。也難怪行李箱專家RIMOWA此次會選中AMBUSH開啟聯名企劃。

▲ 日系潮牌AMBUSH主理人 YOON。（圖／翻攝自IG@yoon_ambush）

此次RIMOWA x AMBUSH 聯乘企劃選擇經典的Classic 鋁合金行李箱，保留RIMOWA歷久不衰的凹凸金屬坑紋。同時最耀眼的看點莫過於全新的亮橙色手柄，上方和側面都清晰可見AMBUSH字體LOGO，完美滿足兩大品牌的粉絲。從AMBUSH主理人 YOON的IG也發現，行李箱配有同樣的亮橙色皮革吊牌，還印有RIMOWA字樣，潮到YOON也忍不住展示。

▲RIMOWA x AMBUSH聯名行李箱登場。（圖／翻攝自IG@yoon_ambush）

目前聯名企劃將在2 月 1 日在東京銀座 RIMOWA 旗艦店正式發佈，相信熱度會繼續延燒，也讓我們共同期待全球發售的消息。

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