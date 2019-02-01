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可當糖果盅與花器的「日光之缽」　讓家中美感從新年延續到春天

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▲日光之缽Provence bowl。（圖／北歐櫥窗提供）

▲日光之缽Provence bowl。（圖／北歐櫥窗提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

過了新年又將迎來春天，是否想添購新的居家單品讓家再升級？丹麥知名玻璃廠推出一款「日光之缽」，採用成熟的技法製作輕薄透光的吹玻璃，在春節時可當作糖果盅作為居家擺飾，平時也能當做花器或一般飾品，讓美妙的居家滋味從春節延續到春天。

▲日光之缽Provence bowl。（圖／北歐櫥窗提供）

▲美麗的居家飾品，有多種用法才叫好設計。

擁有190年歷史的瑞典玻璃廠Holmegaard，由一位女爵得到玻璃工廠的許可，並以製造單純的綠色玻璃瓶起家至今，旗下已擁有許多著名設計師，每位設計師都是玻璃專家，專注地製造許多玻璃製的精緻工藝品。

如今，丹麥皇室仍將Holmegaard視為御用，在該品牌口吹玻璃作品底部，也可看見皇室認可的標章印記，創作於1955年的日光之缽Provence bowl，是該品牌最知名的經典作品之一，完美的圓弧線印趁在底部，像是無色清水漣漪，而上方宛如漣漪的頂部，則是所有顏色聚集之處。

▲日光之缽Provence bowl。（圖／北歐櫥窗提供）

▲平靜如湖水的表面，反映出自己與周邊。

像是悠悠春日的一面湖水，單單欣賞訴說著平靜氛圍，然而它絕不僅為擺飾，放入水果或糖果，就是個實用的承裝缽，放入一朵花或一根枝芽，就成就了花器，它可以成為春日的擺飾，或是清淡如水的冬日點綴。

日光之缽Provence bowl現已於台灣地區上市，分為大中小3個尺寸與多款顏色，售價從3,700元至8,700元不等。 

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關鍵字：

居家, 北歐櫥窗, 日光之缽, Holmegaard, Provence bowl, 丹麥, 花器, 糖果盅
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