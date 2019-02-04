熬夜讓膚況變差？做好「3件」小事　助你擊退疲憊暗沉

▲做好熬夜的保養計畫，隔天醒來就不怕面有菜色。（圖／翻攝自Pinterest，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

過年不熬夜，更待何時？吃完團圓飯和家人一起守歲，又或是和三五好友相聚歡唱，想要準時入睡根本就是奢求，那麼要怎麼熬夜才不顯老呢？以下有幾個美肌小秘訣，快跟著試試吧！

熬夜前補充營養品

如果已經知道今天會玩到通宵，那麼可以在下午時先補充維他命B群，為超時工作個肝臟應援，補足元氣，手邊若有維他命C和抗氧化的營養輔助品也可適量攝取，幫助減緩體內慢性發炎徵狀，盡量不讓熬夜引發肌膚提早老化。

卸妝清潔盡量做足

熬夜時會讓交感神經興奮，常使肌膚出油量大增和毛孔粗大，如果在家的話，建議趕快做好洗卸清潔動作，留意洗臉水不宜使用太燙，避免刺激油脂分泌，而導致痘痘、粉刺增生。若是在外沒辦法卸妝，則少吃吃辛辣、高油、高鹹、高糖等食物，避免肌膚慢性發炎。建議攜帶一瓶保濕噴霧，補足水分幫助持妝，更不怕因熬夜面泛油光。

霜類保養安撫肌膚

熬夜過後，體內自由基爆發，若不趕快安撫不安膚況，那麼老化、斑點、皺紋可會樣樣來，這時建議使用具抗氧化成分霜類，趕走暗沉提亮臉龐。而熬夜通常伴隨水腫，按摩是個消水腫的好方法，可以搭配按摩霜用由內向外、由下到上，以螺旋手勢提拉，幫助促進氣血循環，改善水腫問題。

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