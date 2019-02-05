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大年初一忌洗頭！「乾洗髮」解救頭臭油膩　使用前3點要注意

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▲▼乾洗髮3點要注意。（圖／翻攝自Pinterest）

▲不方便或懶得洗髮時，一瓶乾洗髮幫你趕走頭油味。（圖／翻攝自Pinterest，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

根據春節習俗，大年初一有些小禁忌，就像是不能洗衣、也不能洗頭，據說據說大年初一、初二是水神生日，在這兩天不宜洗衣，而洗髮的「髮」與發財的「發」音類似，因此也有初一洗頭會把新年的財運洗走之說，這時候真的想洗頭，就把乾洗髮拿出來吧！

▲▼乾洗頭3點要注意。（圖／翻攝自Pinterest）

乾洗髮可是不方便洗頭時的急救好物，但乾洗髮只能暫時解除頭髮的油膩感，它的原理是藉由噴霧裡的粉末將頭皮油脂吸附，它只能暫時解決油膩狀況，清潔還是得靠洗頭來清除頭皮上的油脂、髒污和汗水，而使用乾洗髮前這些小技巧，你要知道！

▲▼乾洗頭3點要注意。（圖／翻攝自Pinterest）

噴灑時不要離頭皮太近

最佳距離應該距離頭皮20cm為限，噴霧本來就難控制粉末的量，若太接近頭皮噴灑很有可能會使粉末都聚集在一起，結果油沒去除，頭皮還有未散的白粉，反而更尷尬。

▲▼乾洗頭3點要注意。（圖／翻攝自Pinterest）

搭配梳子和吹風機效果好

使用完乾洗髮後，也可利用梳子先逆梳在順梳挑起髮根，若手邊有吹風機可用逆風吹整，邊吹邊撥，打造出剛洗完頭的豐盈感受。

▲▼乾洗頭3點要注意。（圖／翻攝自Pinterest）

別只噴在表面，內層也要噴

不小心噴灑太多，導致白屑也不要緊，先別急著用梳子梳，而是該以指腹加強搓揉頭皮，等上數分鐘，白色粉末會自然消失。乾洗髮是要噴在頭皮，而不是噴在髮絲上，除了表面，頭髮也要一層層掀起來，分區噴才不容易失手。

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關鍵字：

乾洗髮, 洗髮, 噴霧
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