楊桃星星保溫瓶「觸感超好」！　全球獨賣只有台灣買得到

▲膳魔師在台推全球首款「楊桃」保溫瓶，外觀超可愛。（圖／品牌提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

過完年後就要開始迎接天氣越來越暖和的夏日了，一年四季都可以使用的保溫瓶，也換上新裝開啟更春意的訊息，膳魔師推出以台灣盛產水果「楊桃」為主視覺的保溫瓶產品，配上白色與藍色的清爽底色，且凹凸設計讓觸感更有趣，僅有台灣限定，是今年目前「顏值最高」又有特色的一款居家用品。

▲表面還有浮凸設計，增加立體感。

很多人覺得楊桃是款清熱消暑的水果，事實上在台灣最多產季是在3月份，也是就春天開始就能迎接楊桃季，大量的產量也是台灣最多外銷的代表水果之一。膳魔師也針對台灣市場推出「星心傳情楊桃款真空保溫瓶」，可愛的楊桃星星切面，搭配繽紛線條，星星圖案還有浮凸設計，摸起來有感，也呈現出活潑可愛的氣氛。

除了邁入夏日的氛圍之外，而對於即將要來的情人節，楊桃切開後的五角星形，也很有「滿滿心意」的意味，感覺超青春，也不同於以往的情人節禮物，兼具實用與有趣的風格。

▲白色與綠色的相間設計，搭配金黃色的楊桃，很有夏日氣息。

楊桃款真空保溫瓶使用SUS304不銹鋼材質，安全且好清洗，重量僅210克，方便攜帶不沈重，保冷與保溫雙用，無論是冬末或是天氣多變的春天，亦或熱浪炎炎的夏日，都讓不同溫度的飲品維持該有的狀態，單指按壓式彈蓋設計更方便飲水。

業者表示，星心傳情楊桃款真空保溫瓶為台灣限定販售款式，售價1,700元。