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【奧斯塔羅】大吃大喝、小賭一把　過年假期該注意什麼？

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▲過年運勢。（圖／奧斯塔羅）

今天是大年初一了，相信大家應該都四處拜年去了吧！面對剩下的過年假期，一起和奧斯來看看，這期間該注意什麼事情吧！

＜＜直覺選一張牌＞＞

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抽到這張牌的朋友，奧斯要恭喜你了！在這農曆年假期間基本上沒有問題需要多加注意，這張牌代表的是隨心所欲、樂觀開朗，所以年假期間就好好的享受團聚、放鬆自己吧！話雖如此，開心過年固然重要，但很多事還是要量力而為，並且多加注意，隨心所欲不代表真的什麼都不管囉！抽到這張牌，基本上就是開開心過年，新年快樂囉！

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抽到這張牌的朋友，奧斯要提醒你在這年假期間，要多注意金錢方面的問題，因為這張牌有娛樂過度與金錢支出過多的狀況，所以不管是出門購物或是買些伴手禮送同事、朋友，或者準備出門度假，都記得要拿捏一下分寸，可別讓滿滿購物慾望影響了你，一時失去了節制，讓才剛到手不久的紅包錢和年終，就這樣跟你說掰掰了。

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抽到這張牌的朋友，奧斯要提醒你在這年假期間，要多注意健康方面的狀況，大魚大肉、美食當前，大家一定都很享受，但切記要適量就好，因為這張牌代表的是沉淪或是失去節制，所以要避免暴飲暴食、讓自己腸胃不舒服或是拉肚子。另外，也要避免熬夜，如果熬夜了，記得隔天要好好補眠，避免因作息不正常造成抵抗力低弱。

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抽到這張牌的朋友，奧斯要提醒你在這年假期間，要多注意交通方面的問題，因為這張牌代表的是出發與交通，年假期間親朋好友相聚又非常適合小酌一下，但在小酌後可別酒後上路，以免領到罰單那就得不償失，多多利用大眾運輸或計程車。另外年假期間開車出遊也要注意精神狀況，以確保行車平安，開開心心出遊過好年喔！

▶請點我FB：奧斯塔羅行動占卜

關鍵字：

奧斯塔羅, 占卜, 運勢
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