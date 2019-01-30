專訪 /「少時」Tiffnay獨家甩肉法：不忌口、晚餐吃更多

▲Tiffany擁有正確飲食觀念，養成不發胖仙女體質。（圖／記者湯興漢攝）

記者曾怡嘉 / 專訪

身材勻稱的Tiffany，控制身材有一套，她和《ET FASHION》分享她快速瘦身的秘訣竟是晚餐吃更多，許多人減肥通常都是少吃、或是過午不食，但她可不這樣認為，她認為晚餐份量反而要多，前提是入口的都是健康食材。

▲Tiffany擁有十分勻稱的身材。（圖／翻攝自Tiffanyofficial FB）

用餐定量就不會胖

Tiffany分享，她不會對熱量斤斤計較，啟動快速瘦身計畫時，心中會先盤算好今天餐點的量，只要飲食「定量」，就不怕會發胖。她的減重方式和一般人背道而馳，她早上、中午吃水果、沙拉，反而晚餐份量最多，當成一天最重要的一餐。

▲這次為了Dior底妝來台，真人現身就像個漂亮的洋娃娃。（圖／品牌提供）

減重絕對不能不吃

她不贊同用「節食」方式減重，很多人想要瘦，就會開始吃很少又或是不吃，這樣其實很不好，當身體缺乏能量運轉會導致惡性循環，餓過頭再暴飲暴食，對新陳代謝不是件好事，她減重依然照吃，但會較在意入口食材的健康和營養，像是她會喝果昔、吃堅果和尋找好的蛋白質。





▲除了勤做好夜間保養，多喝水也是他的養膚秘招。（圖／翻攝自Tiffanyofficail FB）

喝足水分促進代謝

她分享喝水非常重要，每天必須攝取2000cc以上的水，當身體補足水分，會回饋給你好的膚況。飲食習慣維持均衡，不會多吃、也不會節食，處在一種平衡狀態，當早上、中午吃不多時，晚上就會補足份量，不挨餓才會有好心情，在她的字典裡沒有「不吃」這兩個字。

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