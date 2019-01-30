fb ig video ETtoday search mobile

專訪 /「少時」Tiffnay獨家甩肉法：不忌口、晚餐吃更多

> >

▲▼ 「少女時代」Tiffany Young 蒂芬妮 擔任超完美底妝大使 。（圖／記者湯興漢攝）

▲Tiffany擁有正確飲食觀念，養成不發胖仙女體質。（圖／記者湯興漢攝）

記者曾怡嘉 / 專訪

身材勻稱的Tiffany，控制身材有一套，她和《ET FASHION》分享她快速瘦身的秘訣竟是晚餐吃更多，許多人減肥通常都是少吃、或是過午不食，但她可不這樣認為，她認為晚餐份量反而要多，前提是入口的都是健康食材。

▲▼少時Tiffany私藏瘦身法。（圖／翻攝自FB）

▲Tiffany擁有十分勻稱的身材。（圖／翻攝自Tiffanyofficial FB）

用餐定量就不會胖

Tiffany分享，她不會對熱量斤斤計較，啟動快速瘦身計畫時，心中會先盤算好今天餐點的量，只要飲食「定量」，就不怕會發胖。她的減重方式和一般人背道而馳，她早上、中午吃水果、沙拉，反而晚餐份量最多，當成一天最重要的一餐。

▲▼少時Tiffany私藏瘦身法。（圖／翻攝自FB）

▲這次為了Dior底妝來台，真人現身就像個漂亮的洋娃娃。（圖／品牌提供）

減重絕對不能不吃

她不贊同用「節食」方式減重，很多人想要瘦，就會開始吃很少又或是不吃，這樣其實很不好，當身體缺乏能量運轉會導致惡性循環，餓過頭再暴飲暴食，對新陳代謝不是件好事，她減重依然照吃，但會較在意入口食材的健康和營養，像是她會喝果昔、吃堅果和尋找好的蛋白質。

▲▼少時Tiffany私藏瘦身法。（圖／翻攝自FB）

▲除了勤做好夜間保養，多喝水也是他的養膚秘招。（圖／翻攝自Tiffanyofficail FB）

喝足水分促進代謝

她分享喝水非常重要，每天必須攝取2000cc以上的水，當身體補足水分，會回饋給你好的膚況。飲食習慣維持均衡，不會多吃、也不會節食，處在一種平衡狀態，當早上、中午吃不多時，晚上就會補足份量，不挨餓才會有好心情，在她的字典裡沒有「不吃」這兩個字。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

少女時代, tiffany, 瘦身, 飲食
fashion.net

熱門文章

HOT・Stuff／過年穿上「發發發」　打麻將贏錢到手軟

網友敲碗！風靡歐美的Kiehl's潤唇神物來了，據說雙唇一抹粉嫩

情人節就穿adidas Originals放閃～　鞋上有「小愛心」萌翻天

BABY-G 25周年錶超「經典」！　跟第一款只有這裡不同

新年買紅的才喜氣！熟女最愛LV印花包、Chanel口蓋包好吸睛

RIMOWA x AMBUSH行李箱曝光！「亮橙色手柄 +皮革吊牌」真的太潮

徐康俊來台同框昆凌　露酒窩微笑誠實說⋯

高訂周／老佛爺喊累　CHANEL大秀謝幕「偷懶」未現身

試・開箱／GA小黑管霧唇　天鵝絨質地超優雅

楊丞琳讚李榮浩送的包「有品味」！　甜喊：他很懂我

ET Fashion

推薦閱讀

日本首席美甲師　教你找出顯白「命定紅」指甲油

亞洲美女竟入榜！日本「醜得剛好」女星出爐　網友大喊重選　

狂！innisfree一口氣推出10款香膏，讓你用香味寫日記

好燒！Jo Malone推出情人節心形禮盒　根本完美告白神器 快tag你的他！5款「性格髮型」讓男友一秒變帥 木村拓哉、竇靖童忘年代言牛仔褲　她羞認兩人「微妙關係」 若有似無的捲度超美！女孩們燙起來：雲霧燙、嬉皮捲、C字彎　 最愛刪好友的5大星座！水瓶沒聯絡就掰掰、射手想封鎖不用理由 剪完秒戀愛！18張「中長髮」髮型圖鑑　留長過渡期不尷尬更時尚 戒指左右手戴法大不同　右手無名指代表熱戀中、左手小指不打算結婚

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面