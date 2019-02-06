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2019十二生肖開運小物清單　屬豬必備舒壓眼罩、屬龍靠電眼桃花旺

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生肖屬鼠的人今年桃花運勢好，事業運也得心應手，不管是桃花運、事業運、財運皆有不錯的運勢。

幸運色：黑色、白色

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屬牛的人今年是勞苦的一年，也因為工作繁忙，工作量驟多，容易小病不斷，也要記得勞累之餘注意健康問題。

幸運色：玫瑰紅、橄欖綠

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屬虎的人今年事業運勢，平穩中有進步。然而今年有破財運，容易遺失物件，如錢包、手機，今年記得別胡亂投資，會有破大財的危機。

幸運色：青色、紅色

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職場上展露鋒頭的妳，需要一支匹配的上妳的氣勢的紅色唇膏，媚點全新系列水灩光唇膏 RD-02不僅潤澤顯色，更是妳2019的幸運色

今年整體運勢佳，不論是職場上或是學業上，都有不錯的發展與表現，但小人也多，記住別與他人說道是非，健康運勢注意可能有過勞現象。

幸運色：藕色、墨灰

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為了不讓健康打斷妳的好運勢，每天補充俏正美BB Plus糖衣錠，幫助妳維持一整天的活力，還能維持皮膚的健康，打造內外兼具的美麗。

屬龍的人今年桃花旺，人緣好，事業運是十二生肖中最旺的。除正財運外，偏財運也很不錯，更可能從2019下半年起，一直旺到2020年。

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這兩年運勢都超旺的妳，可別錯過凱婷超人氣睫毛底膏根根分明限定組，耐汗、水、皮脂的防水型睫毛底膏搭配兩種仿真纖維，幫助妳打造迷人電眼。

屬蛇的人今年沖太歲，事業多變也容易疲累，但只要撐過了就有好收穫，能獲得改善且維持健康狀態。

幸運色：青色、銀色、白色

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葡萄王人蔘蜆Plus B雙層加強錠除了具有獨特長效緩釋B群層外，還使用補氣之王人蔘、搭配花東純淨活水黃金蜆萃取物，從內在根本打底、加強續航力。

屬馬的人今年任何事情都水到渠成，事業有進步，今年也適合接觸投資的事物，尤其下半年可多作嘗試。生活、工作上皆易得貴人相助，也適合與長官討教，增加更多貴人施教的機會。

幸運色：酒紅色、葡萄紫

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TONYMOLY完美九宮格眼影盤 ，色號02融合九種酒紅、棕紅、葡萄紫等實用色，小小一盤既能創造多種妝容，亦是出外小旅行的好夥伴。

屬羊的人今年桃花運不佳，也容易較不開朗，事業運上若能維持好情緒，下半年後情況會漸漸好轉，今年切記要將精神花在工作或事業上。

幸運色：藍色、紫紅色

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內含福岡草莓之王的萃取精華，讓妳維持好膚質的同時還能享受療癒的草莓香氣。

屬猴的人今年輕微犯太歲，事業上有機會面對新局面，尤其適合創業， 2018年累積的名聲與形象將在2019年發光發熱，但也因名氣上升容易樹大招風，切記要保持平和心境面對。

幸運色：灰色、黑色、青色

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超人氣眼線液KISS ME於年節推出大紅色包裝的零阻力絲滑濃黑眼線液筆喜氣洋洋限定版，是開春妝容不可錯過的商品，快用迷人電眼在2019發光發熱。

屬雞的人若有穩定交往對象，今年適合走入婚姻，事業運也會往人生的另一個階段前進，是需要多充實並提升工作上專業技能的一年，平穩中求進步，健康運大致上穩定。

幸運色：藍青色

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沉穩的藍青色是屬雞的人2019幸運色，凱婷深玫絲絨眼影盒 BU-1輕鬆打造神秘海洋藍眼妝，用沉靜、平和的藍，帶妳平穩度過2019。

屬狗的人在豬年有桃花運、人際關係佳，雖然工作量可能會增加，但同時也能獲得更多賞識，今年易因為過度勞累得感冒等小毛病，平日宜多吃健康營養的食物、多做運動。

幸運色：藕色、天藍色

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要趁著桃花運打造迷人女神風，快使用MCD女神芳香植物氨基酸洗髮乳，呵護因做造型、染護而受損的髮質，創造迷人仙女香氣。

2019豬年犯太歲，整體變動較多，可視為新挑戰。今年將會感受到前所未有的壓力，但若能平心應對，堅持下去就能逢凶化吉，不宜做有關於投機相關的投資事項。

幸運色：黑色、紫色、金色

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台日皆熱銷的美舒律蒸氣眼罩推出限量禮盒啦，以喜氣洋洋的小豬作為外盒包裝，內含多種香氛的舒緩眼罩，是過年過節送禮、自用皆適合的禮盒之一。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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關鍵字：

美麗佳人, marieclaire, 生肖, 運勢
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