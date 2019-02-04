《麻雀變公主》真的有第三集劇本　安海瑟薇：我非常想演

捧紅女神安海瑟薇Anne Hathaway的代表作，肯定非《麻雀變公主The Princess Diaries》莫屬，從Q毛牙套妹蛻變成舉手投足優雅高貴的公主，可是充滿在大家的回憶裡，而好消息是，續集《麻雀變公主3》現在有望開拍了！

早先安海瑟薇受訪時透露真的「有個第三集的劇本」，而她也說：「我很想演，茱莉安德魯斯也很想演，我們的製片也是，我們真的很希望它可以成真。」但她也表示希望要就要做到完美，因為他們也和各位一樣喜愛這部作品，除非真的準備好了，不然目前還不會透露消息，而他們也很努力地在籌備當中。

距離第二集已15年，現在《麻雀變公主3》終於更進一步電影計畫了，大家期待「蜜亞公主」回來嗎？

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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