fb ig video ETtoday search mobile

《麻雀變公主》真的有第三集劇本　安海瑟薇：我非常想演

> >

捧紅女神安海瑟薇Anne Hathaway的代表作，肯定非《麻雀變公主The Princess Diaries》莫屬，從Q毛牙套妹蛻變成舉手投足優雅高貴的公主，可是充滿在大家的回憶裡，而好消息是，續集《麻雀變公主3》現在有望開拍了！

早先安海瑟薇受訪時透露真的「有個第三集的劇本」，而她也說：「我很想演，茱莉安德魯斯也很想演，我們的製片也是，我們真的很希望它可以成真。」但她也表示希望要就要做到完美，因為他們也和各位一樣喜愛這部作品，除非真的準備好了，不然目前還不會透露消息，而他們也很努力地在籌備當中。

距離第二集已15年，現在《麻雀變公主3》終於更進一步電影計畫了，大家期待「蜜亞公主」回來嗎？

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

化身70年代美國連續變態殺人狂！男神柴克艾弗隆、莉莉柯林斯主演犯罪新片《Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile》

《麻雀變公主3》蜜亞公主要回來了！安海瑟薇：「有第三集的劇本，我非常想演。」

繼續尬車不要停！唐老大宣布，《玩命關頭 9》正式開拍以及上映時間

關鍵字：

美麗佳人
fashion.net

熱門文章

HOT・Stuff／過年穿上「發發發」　打麻將贏錢到手軟

YSL告白唇膏穿上邱比特新衣　情人節限量禮盒開賣！

情人節就穿adidas Originals放閃～　鞋上有「小愛心」萌翻天

BABY-G 25周年錶超「經典」！　跟第一款只有這裡不同

新年買紅的才喜氣！熟女最愛LV印花包、Chanel口蓋包好吸睛

名媛廖曉喬挑《慾望城市》美鞋　楊丞琳秒按讚

徐康俊來台同框昆凌　露酒窩微笑誠實說⋯

高訂周／老佛爺喊累　CHANEL大秀謝幕「偷懶」未現身

試・開箱／GA小黑管霧唇　天鵝絨質地超優雅

志玲姐姐薄紗矇臉　大呼：單身不是罪吧！

ET Fashion

推薦閱讀

換掉菜市場名！超好聽的10大「女孩英文名」Emma、Clara最文藝

想脫魯先學會算「九星命格」！命數+居家招桃花陣一次全公開

祖克伯、賈伯斯都愛穿同款衣服　他們沉穩有主見，擁有3點特質

過了30歲停止做6件事情　不要再逼自己跟不喜歡的朋友出門 返鄉塞車悶到發慌？　超好玩3款遊戲APP陪你殺時間 2019開運唇妝＆色號推薦！「M字、玻璃唇」這樣畫桃花馬上來 我該換工作嗎？用4個問題　決定如何把握這一年 微風千金廖曉喬嫁月薪5萬陽光男　孫芸芸開心喊「董太太」 甜到長螞蟻啦！南韓情侶日常插畫　讓人看完都想談戀愛了 走春來高雄看伊藤潤二　富江蠟燭、嗜血版公仔限量100個

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面