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得罪修圖師？胡歌新廣告「臥蠶消失」　網傻眼：你是誰

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▲胡歌Emporio Armani 2019春夏大片（圖／翻攝自Armani阿瑪尼微博）

▲胡歌在全新大片中展現多變風格。（圖／翻攝自Armani阿瑪尼微博）

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有著超強魅力，連小S都被迷倒的胡歌，是眾多人的男神，手上因握有多個品牌代言，曝光度極高。只不過最近一系列新廣告釋出，戴著眼鏡的他沒了招牌臥蠶，鼻子看似更大，令廣大網友驚呼：「認不出來」，更懷疑是否「得罪」修圖師？

▲胡歌Emporio Armani 2019春夏大片（圖／翻攝自Armani阿瑪尼微博）

▲這姿勢引起正反兩面評價。（圖／翻攝自Armani阿瑪尼微博）

這系列廣告是胡歌代言的義大利男裝品牌Emporio Armani 2019春夏大片，他換穿多套鮮艷色系服裝，或是印有幾何圖案的西裝外套或運動外套，輕鬆駕馭斯文紳士、陽光型男兩種不同風格，展現其多變特性，被讚是「超模既視感」、「百變胡歌」。

▲胡歌Emporio Armani 2019春夏大片（圖／翻攝自時尚封面雜誌貼微博）

▲左邊的先生你哪位？（圖／翻攝自時尚封面雜誌貼微博）

只不過一張戴著眼鏡的特寫照卻成為熱論焦點，遠遠看是胡歌，但近看就讓許多網友看傻：「認不出來」！沒有臥蠶、鼻子看似放大之外，連人中都被質疑「過於立體」，笑問胡歌「是否被修圖師整？」、「戴墨鏡反而比較好認。」

▲胡歌Emporio Armani 2019春夏大片（圖／翻攝自Armani阿瑪尼微博）

▲胡歌Emporio Armani 2019春夏大片（圖／翻攝自Armani阿瑪尼微博）

▲農曆新年大片的胡歌，維持一貫帥度。（圖／翻攝自Armani阿瑪尼微博）

幸好他其他系列都發揮「正常帥」，像是拍攝農曆新年大片時，穿著有黑色豬圖案勾勒的衛衣，秀出街頭潮男酷味；又或者是穿上紅黑拼接棒球外套，搭配黑色內搭、褲裝與鞋款，是帥氣與喜氣兼具的穿著，是返鄉拜年的男人的絕佳範本。

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關鍵字：

胡歌, Emporio Armani, 修圖, P圖, 臥蠶, 新年, 農曆新年, 過年
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