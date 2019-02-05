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年假就來台南走走！超人氣美食TOP 10　綠豆沙千奶、豬油拌飯把胃填飽飽

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台南最有名的就是有好多美食！在眾多小吃中脫穎而出的是哪10家呢？快來看看2018年台南最熱門的10間美食店家！

TOP10／DEEPBLUE深藍咖啡旗艦店

安平區／質感咖啡

位於台南的知名咖啡廳「深藍咖啡」，千層蛋糕絕對是入門首選！主打的千層蛋糕不僅甜而不膩、層層分明，內用環境更是使用清水模建造，高級質感的裝潢，讓你一進去就能拍拍拍不停！

▲台南美食 。（圖／MENU美食誌提供）

▲（圖／美食客林珮祺提供）

TOP9／鼎富發豬油拌飯

中西區／傳統美味

店家用粒粒分明的米飯淋上鹹香的醬油膏，拌入豬油及油蔥酥，再加上一顆黃橙橙的生雞蛋，來台南記得品嚐看看豬油拌飯。

▲台南美食 。（圖／MENU美食誌提供）

▲（圖／美食客PinJ提供）

TOP8／冰鄉

中西區／涼爽過癮

好拍又好吃的冰店非這家莫屬啦！限定供應的草莓牛奶冰，是冬天必點的人氣冰品，店家給料絲毫不手軟，草莓淋上特製草莓醬，再冷也要吃啊！

▲台南美食 。（圖／MENU美食誌提供）

▲（圖／美食客tainanxian_food提供）

TOP7／泰成水果店

中西區／創意冰品

正興街冰店又一發！泰成水果店將新鮮的哈密瓜切半，上頭放置水果口味的手工冰淇淋或是新鮮水果，價位雖然高但是絕對讓你值回票價！

▲台南美食 。（圖／MENU美食誌提供）

▲（圖／美食客Grace提供）

TOP6／蜷尾家

中西區／日式冰品

蜷尾家販售日式的霜淇淋，每日供應不同口味，霜淇淋微甜卻很香濃順口，可以先抽號碼牌去附近逛逛後再回來取喔！

▲台南美食 。（圖／MENU美食誌提供）

▲（圖／美食客Mori Liao提供）

TOP5／哞熹哞熹

中西區／創意飲品

著名的黑糖珍珠鮮奶，圓圓胖胖的外表吸引了好多人打卡按讚，小農鮮奶加上香濃奶泡，加珍珠不加價真的太幸福了啊！

▲台南美食 。（圖／MENU美食誌提供）

▲（圖／美食客林瑄瑄提供）

TOP4／CHUN純薏仁。甜點。

中西區／創意點心

隱藏在市場內的純薏仁，日式建築給人溫馨的感覺。店家將傳統的薏仁湯搭配上日式白玉以及抹茶，香Q的口感讓人潮絡繹不絕。

▲台南美食 。（圖／MENU美食誌提供）

▲（圖／美食客Wu Icen提供）

TOP3／東洲黑糖奶舖

東區／台南必喝

台南最著名的黑糖珍奶值得朝聖一下！黑糖珍珠又大又Q，搭配香濃鮮奶，經過了一年後人氣依舊屹立不搖。

▲台南美食 。（圖／MENU美食誌提供）

▲（圖／美食客又鮮提供）

TOP2／双生綠豆沙牛奶

中西區／文青飲品

2018話題飲料就是你了！傳說中的双生綠豆沙牛奶，一個小時內喝到算你幸運！綿密冰涼的綠豆沙牛奶，使用天然蔗糖無法調整糖度，不死甜喝得到豆類新鮮原味！

▲台南美食 。（圖／MENU美食誌提供）

▲（圖／美食客Queenie提供）

TOP1／文章牛肉湯

安平區／特色小吃

來台南就是要喝牛肉湯！位於安平的這家牛肉湯店從早到晚都有開，使用台南新鮮溫體牛切片，再直接淋上滾燙高湯，大口吃肉的爽快體驗！

▲台南美食 。（圖／MENU美食誌提供）

▲（圖／美食客Wei Chieh Hsu提供）

圖、文／MENU美食誌

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權。

延伸閱讀

不只是在地小吃，台南甜點也是燒得讓你恨不得當台南人！

抹茶季來臨，抹茶控們搶先吃！台中、台南、高雄這幾家不能沒吃過！

關鍵字：

MENU美食誌, 美食照, 台南
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