為何法國女人隨便穿都美？她揭露衣櫥裡有5樣單品就夠了

為什麼法國女人總是隨便穿都感覺很時髦？這種巴黎女人獨特的法式穿搭魅力一直以來都是世界各地女孩們所爭先效仿的對象。

這次在IG上擁有百萬人氣同時也是服裝品牌Rouje Paris創辦人的時尚潮人Jeanne Damas，就要替我們揭開這秘密，除了分享他心中的巴黎風格，更要公開巴黎女人冬天的穿衣哲學，像是毛衣和大衣全部都要買「大一號」，或是如果太過精緻的打扮，有時還會被他們認為這是一種沒有風格的代表....馬上來看，她怎麼說。

法國女人眼中的巴黎風格

巴黎風格對你來說是什麼呢？

Jeanne：首先，我其實並不知道為什麼大家這麼瘋巴黎風格。說起來或許有點好笑，但其實每當我去像是紐約或是倫敦這些大城市時，我會有「哇！別的城市的女孩比巴黎穿的好看多了！」的想法。所以我認為大家所追求的「巴黎風格」更多的其實是一種巴黎人的生活態度。其中時尚之處，其實就是蘊藏在我們生活中的一種態度。

Jeanne：要是你讓我現在打開我的衣櫥重新換一套，我可能換上的風格變化也不大。比起每天更換不同造型風格，我更注重細節。簡單來說，「為什麼」你選擇穿這件衣服，遠比穿上一堆全新，卻與你風格不符合的衣服來的重要多了。我覺得法國女人更頃向簡約的穿搭，而恰到好處的簡約，其實學問可多的。

千萬別打扮得太精緻

你覺得「風格」最重要的是什麼？

Jeanne：別打扮得太細緻。就算我出席的是一些正式場合，像是婚禮之類的，我都還是會盡量保持跟我平常的穿衣風格。過於用力打扮通常只會帶來反效果。保持越簡單，越時髦！

法國女人冬日衣櫃有這五樣就夠了

五樣冬天法國女人衣櫥裡的必備單品？

1. 完美舒適的毛衣。

2. 偏中性大衣，因為適度的與女人味綜合也非常重要。

3. 長版衛衣，因為它們不但溫暖又女人味十足。

4. 牛仔褲。

5. 高質感又好走的靴子。

法國女人冬天穿搭如何同時溫暖又時髦？

Jeanne：我私心超愛冬裝！對我來說，其實要打扮的時髦跟天氣並沒有太大的關係。選擇對的材質、對的版型、以及對搭配方法才是最重要的。舉例來說，雖然我很愛穿Oversized的外套，但我一定會配上高跟鞋或是一些較女人味的單品來達到綜合的效果。

法國女人挑大衣的秘訣 尺寸選「大一號」

要怎麼挑選冬季大衣呢？

Jeanne：永遠都要挑選大一號的尺寸！不管是大衣或是毛衣，我都會刻意買大一號尺寸。這或許跟法國女人的生活態度也有關。不要把自己逼太緊，輕鬆感會讓你看起來更時髦！

看場合穿衣 快問快答老實說

朋友冬天的婚禮你會穿？

Jeanne：絲絨材質的連身衣。

在辦公室你會穿？

Jeanne：成套的羊絨西裝套裝。最近的我喜歡挑選同款的西裝外套與西裝褲。

參加朋友的派對你會穿？

Jeanne：簡約的黑色洋裝，或是絲質的上衣搭配牛仔褲與高跟鞋。

一年一度的家族聚會你會穿？

Jeanne：我的家人和我的衣櫥本來就都在巴黎，不需要特別準備衣服。所以應該就照我平常的打扮吧！

去酒吧你會穿？

Jeanne：我最近很喜歡跟朋友去一些70年代氛圍感較重的酒吧。所以我應該會穿一件式的連身褲，卷上大捲髮與超大圓耳環。畢竟再也沒有比70年代的時尚更適合舉辦派對的造型了！

Jeanne Damas 私服穿搭

如果你有關注Jeanne Damas的IG，不難發現她超愛穿高腰寬牛仔褲，配上西裝外套、T-shirt、針織毛衣...配上寬丹寧褲加短靴，在配上有點亂的隨興頭髮，穿起來就很有味道。

如果你也想要嘗試這種巴黎風，不妨就先從以下這些參考來試試看吧。

在 Instagram 查看這則貼文 Jeanne（@jeannedamas）分享的貼文 於 PDT 2018 年 9月 月 7 日 上午 10:07 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 Jeanne（@jeannedamas）分享的貼文 於 PST 2019 年 1月 月 9 日 上午 4:22 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 Jeanne（@jeannedamas）分享的貼文 於 PST 2018 年 11月 月 25 日 上午 10:47 張貼



在 Instagram 查看這則貼文 Jeanne（@jeannedamas）分享的貼文 於 PST 2018 年 12月 月 30 日 上午 9:54 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 Jeanne（@jeannedamas）分享的貼文 於 PDT 2018 年 9月 月 15 日 上午 5:51 張貼

TEXT／BY AFRA DING 與 VIVI SU PHOTO／INSTAGRAM@jeannedamas

＊本文由 ELLE Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

更多流行時尚資訊，盡在《ELLE》

加入ELLE LINE@好友，關注最新潮流大小事

延伸閱讀

【穿搭筆記】穿出門馬上被稱讚氣質好！女人必學秋冬奶茶色穿搭 簡單基本款也能穿出高級感



這些全部NG！巴黎女人衣櫃裡絕對不會有的7件穿搭單品