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女神卡卡大勝！TIFFANY最新高級珠寶還有8個月才發表　她已經戴了

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▲▼ Tiffany 。（圖／公關照 IG）

▲女神卡卡搶先戴Tiffany 2019 Blue Book高級珠寶。（圖／翻攝Lady Gaga、Tiffany IG）

記者陳雅韻／台北報導

美國珠寶品牌Tiffany & Co.從去年起將年度重頭戲Tiffany Blue Book系列高級珠寶發表會，移至入秋的10月，據悉今年也將依相同模式於紐約舉辦，但品牌已迫不及待揭露新作吸引貴客，首波曝光就由聲勢正熱的女神卡卡（Lady Gaga）戴上美國演員工會獎紅毯，爭得全球目光。

▲▼ Tiffany 。（圖／公關照 IG）

▲▼ Tiffany 。（圖／公關照 IG）

▲女神卡卡以Dior高級訂製服搭配Tiffany高級珠寶。（圖／翻攝Lady Gaga、Tiffany IG）

猶記得去年「神力女超人」蓋兒賈多特（Gal Gadot）在奧斯卡紅毯前的一張「床照」，揭露Tiffany 2018年Blue Book系列的主打項鍊，今年品牌也有請巨星打頭陣，讓因電影《一個巨星的誕生》大受矚目的女神卡卡搶先戴2件新作，分別是18K金鑲嵌總重逾4克拉枕形切割鑽石的蝴蝶意象耳環，以及呈現星月圖騰的18K金與鉑金鑲嵌總重逾16克拉矩形與圓形切割鑽石項鍊。

▲▼ Tiffany 。（圖／公關照 IG）

▲去年蓋兒賈多特在奧斯卡紅毯前揭露Blue Book主打項鍊。（圖／翻攝Gal Gadot IG）

Tiffany 藝術總監Reed Krakoff透露與女神卡卡的合作機緣，他認為：「女神卡卡代表著大膽創新的精神，呼應著Blue Book系列的創作核心，Tiffany很高興能與他一同慶祝電影《一個巨星的誕生》的成就。」

▲▼ Tiffany 。（圖／公關照 IG）

▲18K金鑲嵌總重逾4克拉枕形切割鑽石耳環。（圖／品牌提供▲▼ Tiffany 。（圖／公關照 IG）

▲18K金與鉑金鑲嵌總重逾16克拉矩形與圓形切割鑽石項鍊。（圖／品牌提供）

關鍵字：

Tiffany & Co, Lady Gaga, 女神卡卡, Blue Book
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