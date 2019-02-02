拒當加害人！這句「你為什麼被家暴？」對受害者是雙倍傷害

最近家暴事件頻傳，很多人開始關注這方面的資訊，但其實這個議題並不是突然出現的。長久以來受到傳統教育影響，大家都認為所謂的家庭暴力是「家務事」，當遇到困難與需要幫助時，容易因為害怕外界投射的眼光而拒絕關心與協助，進而使得事情演變成無法收拾的局面，也就是我們經常看到的社會案件。

坐在電視機前的我們，或許很難想像，到底是多麼巨大的壓力壟罩，使得那些長期受暴的受害者，願意長期忍受不論是肢體、精神語言或是性的暴力虐待。今天透過與洪培芸心理師的對談，編輯想和大家聊聊關於「受暴者」的心理。

離開是最簡單也是最艱難的決定

在聊這個話題之前，洪培芸心理師先是深呼一口氣，然後緩緩地說：「受暴者不願發聲的原因真的太多了，多到實在是很令人心疼！」

多數的受暴者遭受到暴力對待這件事都不是第一次發生，很有可能是循序漸進，從初期的言語暴力、情緒喜怒無常，容易遷怒、摔東西等等。但因為是「家人」，所以當事件發生時，我們會下意識地替他們辯解、找藉口：「可能只是心情不好或是工作不順」、「應該下次就不會了，過一陣子就會好了。」

▲（圖／Unsplash@Hal Gatewood）

洪培芸心理師舉例，就像如果小孩第一次犯錯，父母難道會立刻把他送到警局嗎？答案想必是否定的，初次一定會選擇原諒，相信對方有可能會改變。但很常碰到的情況是，有一就會有二，於是受害人的心理會開始產生拉鋸：「他是我的家人耶，我不原諒他嗎？」、「要不要再原諒他一次呢？也許他下次會改進的吧！」

因為是親密的愛人，所以選擇一再地包容，不斷退讓自己的容忍底線，但往往會不小心讓包容變成寬容，寬容久了就成了縱容。很多人看到這裡忍不住會問：「那為什麼不選擇離開？」但離開又談何容易：

1. 親情羈絆

▲（圖／Unsplash@Edgar）

家人這層摯愛關係，其實是很多人離不開的沉重包袱，除了與施暴者間的情感，擔心通報可能對施暴者不利外，也受到華人儒家文化的影響，還是會認定「以和為貴」，應該要「顧全大局」維持著家庭的完整。

若剛好發生在育有子女的家庭中，更會忍不住擔心「那孩子誰該怎麼辦？」、「是不是要被迫和孩子分開？」未來孩子的監護權與處置又該何去何從？

如果你是當事者也許可以這麼做：

在離開與不離開間有非常多的情感考量和羈絆，洪培芸心理師建議，當面臨選擇時，第一時間可以尋求相對可靠的親友、第三人的協助，或是找尋相同的案例，參考別人的經驗分享，但是不要完全聽信或是照做，因為沒有人比你更了解自身的家庭狀況及孩子個性。

像洪培芸心理師曾遇過一個個案，因擔憂膝下兩名子女的手足之情，不忍將他們拆散而陷入苦思。大部分的人在下意識都會建議那就一人帶一個孩子，剛好公平，但孩子並不是大人的所有物，且每個孩子個性也不同。

於是在她的陪伴與精神支持下，那位媽媽決定將兩個孩子的監護權都交給父親，讓姊弟們能夠共同生活，一起成長，為孩子做出最合適的選擇。

社會資源可能可以幫助你這些：

如果真的不幸要走到司法程序，不懂這方面的專業知識也沒關係擔心，社工轉介或是尋求其他法律扶助單位，都會有熱心的專人提供諮詢，不論是離婚後的贍養權益，或是孩子的監護權問題，尤其是監護權的部分，其實現在法院都會以孩子的發展為最優先考量判定，經濟能力已非最主要因素。

2. 經濟限制

▲（圖／Unsplash@Jeremy Yap）

除了親情羈絆外，經濟因素也占了相當高比例，洪培芸心理師分享，這還是跟我們傳統社會運作的影響有關。因為長期以來，多數的家庭型態都還是由男主外，女主內形成，有些上一代的女人，甚至走入婚姻後就是一輩子的家庭主婦。

如果離開家庭後，缺少經濟支柱，「那生活該怎麼過下去？」、「這麼久沒工作了，誰還會錄取我？」、「如果我去工作了，那小孩該交給誰照顧？」總總諸如此類的擔憂就足夠成為他們忍氣吞聲，繼續待在次等地位的家庭之中，因為在那裡至少有安身之地、至少三餐吃飽穿暖。

如果你是當事者也許可以這麼做：

很多時候，當這些長年待在家的主婦們，在離開職場十幾年後，突然間要他們二度就業、重回工作岡位，姑且不論是否還具備實際的工作能力，在心理上的那層焦慮和抗拒，其實是很大的挑戰。

洪培芸心理師分析，這其實是很正常的心理反應，因為一段時間沒有觸碰某樣東西時，本能地會害怕自己無法勝任，進而直接否定，不相信自己能夠做到。

但也許工作經驗和工作能力是可以學習與重新訓練的，「儘管時代一直在改變，但人是擁有無限的潛能的！」更何況有些時候，其實多半的人都還保留著一定的能力，只是過於自貶和缺乏自信心。

社會資源可能可以幫助你這些：

如果真的很擔心，自己與這個社會脫節，可以參考政府機關提供的就業服務，像是就業培訓、就業輔導。另外若害怕找不到工作，或是因為必須接送小孩，而需要比較彈性的工作機會，也可以透過就業支持系統，由專人媒合較適合的短期雇約工作。在

工作尚不穩定的這段動盪期，還能先尋求社福單位協助申請相關經濟補助，例如公部門的馬上關懷急難救助、特殊境遇家庭扶助，若是身邊帶有未成年孩童，同時還可以獲得一筆子女生活補助。

3. 外界眼光

▲（圖／Unsplash@Kristina Flour）

但還有一種情況是沒有上述的兩種顧慮，多數的人仍然還是選擇繼續忍耐。洪培芸心理師說，原因就在於我們的社會氛圍其實並不鼓勵離開，甚至是不支持、將「離開」這件事貼上負向標籤，讓受害人害怕被這個社會指責而噤聲。

不只是社會的眼光，有些時候親友的建議和反應也會成為受暴者不敢說出來的原因，「難道不能原諒他嗎？」、「幹嘛跟他計較？」、「婚姻本來就是這樣阿！」說出這些話的當下，也許身旁的親友並不是惡意，但對於受暴者來說，他們的心靈是很脆弱及敏感的，說者無意，聽著有心，這些話語可能會成為壓倒受害人願意求援的最後一根稻草。

如果你是當事者也許可以這麼做：

洪培芸心理師提議，我們都應該要學會區分自己的朋友圈，到底誰是能夠理性、有效幫助你的「神隊友」，哪些是不會產生助益，反而會讓你更受傷的阻力資源─「豬隊友」。並不是說這些親友不好，而是當事情發生時，尋求資源的方式和求助的對象很重要，否則好不容易鼓起的勇氣，很可能因為親友的一句話而又煙消雲散。

社會資源可能可以幫助你這些：

▲（圖／Unsplash@LinkedIn Sales Navigator）

當不知道身邊有哪些朋友可以信任，或是有誰可以幫助你的時候，尋求專業的管道其實是最簡單的。不論是社福單位、心理師、諮商師或是打電話到 113，這些相關單位一定有能力告訴你該怎麼做，或是替你轉介到最有利的資源協助。

不要懼怕尋求專業的協助，把他們當作朋友一樣傾訴，透過第三人的眼光，有時候能幫助你釐清事情的全貌，且經由專業人士的輔助，說不定還可以及早讓事情逐漸好轉，你害怕的事可能完全不會發生。

統整以上三點「親情羈絆」、「經濟限制」和「外界眼光」，我們不難發現受暴者不敢，甚至是害怕的站出來的原因，都和我們的社會結構還有長期以來的價值觀有很大的關係。

訪談的尾聲，洪培芸心理師無奈與痛心地說：「當這些都還存在的時候，其實支持他們站出來的東西真的很薄弱。」什麼時候我們的社會才可以不要去追問別人的婚姻狀態和生育計畫？「為什麼要離婚？」、「你為什麼會被家暴？」這種尖銳傷人的問題，何時才能消失？

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