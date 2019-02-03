奧斯塔羅12星座一周運勢0204-0210　金牛財運穩定發展、雙魚對戀情厭倦

20190204-0210 奧斯塔羅12星座一週運勢 熱騰騰出爐囉！

恭喜本週最旺星座

TOP1：天蠍事業運最旺！在學事業方面對於現況也都感到知足許多，較安於現況的發展裏頭！值得提醒若是自有事業的朋友，下周的營運狀況都還算不錯也讓你感到滿意許多喔！

TOP2：天秤愛情運最旺！下周雙方在愛情中的態度良好，也懂得為了增進彼此情感而做部分的調整，讓彼此在面對情感時都感到更加愉悅！單身朋友隨著思緒清晰許多，也將更懂自己在愛情適合什麼樣的對象喔！

TOP3：射手座財運最旺！正偏財運都還算不錯，在事業上有機會或的許多回報！這對業務性質的朋友來說將會是不錯的消息喔！

本週需注意星座

1.牡羊事業運需要留意：在學事／事業方面，關起了和同事溝通的橋梁，選擇讓自己埋著頭做事！導致狀況不佳！奧斯建議下周遇到工作上的問題要多和周遭同事求援，會比較好喔！

2.雙子愛情運需要留意： 過往的感情回憶在下周浮現在兩人的愛情生活理頭，讓某一方感覺到不悅！也對彼此的感情毫無助益！下周要懂得學習放下

3.處女財運需要留意： 正偏財運一般，不太有進財的機會！也要多避免小賭或是試試手氣的事情，以免有破財的可能喔！

牡羊座

開運顏色：灰色

幸運數字：77

整體運勢★★★

解析：下周牡羊朋友自信消退許多且事情開始多了起來！很多事情也都必須要親手親為的去作，但卻因為對自己沒有太多的自信，以致接踵而來的雜事讓自己顯得有點喘不過氣！奧斯提醒下周要多相信自己一些，妥善處理事情！以免影響到日後狀況喔！

愛情運勢★★★

解析：在感情世界中堆起了保護層，將自己與另一半隔絕開來！大多原因是因為自我安全感的不足，奧斯提醒下周不管是安全感不足或是對於感情感到沒信心，都該和另一伴好好溝通以改善狀況喔！

事業（學業）運勢★★

解析：在學事／事業方面，關起了和同事溝通的橋梁，選擇讓自己埋著頭做事！導致狀況不佳！奧斯建議下周遇到工作上的問題要多和周遭同事求援，會比較好喔！

金錢運勢★★

解析：下周偏財運運勢不佳，多注意投資上的風險，也要注意自己的花費是否正確！另外有破財的機會要多加注意喔！

金牛座



開運顏色：銀色

幸運數字：49

整體運勢★★★★★

解析：下周金牛座的朋友，內外將調整的相當良好，對於目前的環境感到相當大的滿足，另外也有接近成功的可能性，所以如果長久以來一直努力的事情或許在下周就能看到成功的希望喔，奧斯提醒，下周將是個知足滿意的一周要好好把握喔！

愛情運勢★★★★★

解析：雙方互動良好，對於目前的感情也感覺到相當大的滿足，雙方在下周的感情生活也將非常的美滿。單身的朋友下周有望有桃花出現要多注意喔！

事業（學業）運勢★★★★

解析：學／事業也成功的可能性，長久努力的業務或工作內容可望在下周達成且下周在面對學／事業時精神感覺也相當充裕。

金錢運勢★★★

解析：財運穩定發展，但要注意過份慷慨的狀況出現，可別打腫臉充胖子喔！

雙子座



開運顏色：橄欖綠

幸運數字65

整體運勢★★

解析：雙子朋友下周則顯得憂心落寞許多，下周在許多事情皆無法如自己的意，事情的掌握度不佳！也有很多莫名其妙的狀況需要處理，像是不是自己分內的事卻要你來處理？這些狀況都讓你在下周顯得忙碌且疲憊許多！奧斯建議下周要適時的放鬆自己別讓這樣事情把你逼得喘不過氣囉！

愛情運勢★★

解析：過往的感情回憶在下周浮現在兩人的愛情生活裡頭，讓某一方感覺到不悅，也對彼此的感情毫無助益，下周要懂得學習放下過去喔！

事業（學業）運勢★★★

解析：在學事業運方面，對於現況的不滿足讓自己一直想辦法改變，卻發現效果始終有限，導致自己無力感加重許多，轉為對目前環境的灰心！

金錢運勢★★

解析：正偏財運皆不理想，有破財的可能性！下周要多注意錢財的花費，已避免造成自己的經濟壓力喔！

巨蟹座



開運顏色：白色

幸運數字：55

整體運勢★★

解析：下周巨蟹座朋友，對於目前環境將感到些許的無力，長久以來不肯正視或是逃避的問題在下周將重新面對，需要完全解決，因此讓內心感到疲憊無奈，奧斯建議下周要多重視心靈層面的問題，在感覺煩躁或無力時多學習轉個念頭或想法並且適時的放鬆自己或許能改善許多喔！

愛情運勢★★★

解析：雙方之間的問題在下周願意花點時間一起解決，不再像過去存在逃避的感覺，也嘗試將問題拿出來溝通解決，將會是個有效處理情侶問題的一周，所以若過去有什麼想法或感受，一直悶在心裡的！都可以在下周拿出來討論與溝通！

事業（學業）運勢★★★

解析：學事業方面，職場上同事的關係在下周改善許多，並且對環境或是信心重新建立起來，奧斯建議下周要好好把握，因為工作上的狀況在下周都能減緩許多問題也能夠有效解決，但前提是對自我信心建立！

金錢運勢★★★

解析：下周正偏財運都平淡許多，沒有太大起伏，值得一提的是下周若有投資動作的朋友，要切記不要將雞蛋放在同一個籃子裡喔！

獅子座



開運顏色：粉紅色

幸運數字：50

整體運勢★★★

解析：下周獅子的朋友要稍微當心了，過往的努力是否都沒朝正確的方向呢？目前的穩定在下周可能受到過往努力方向錯誤的影響導致有些許破壞的暗示存在，奧斯建議下周做事要更加的謹慎，如果意識到狀況不對的時後要盡快修正，以免造成不良的狀況喔！

愛情運勢★★

解析：問題的產生需要兩人共同的解決，若只是單方的在意與努力，對愛情將會造成更大的裂痕，下周在感情上如果遇到些問題要兩人好好的溝通與努力喔！

事業（學業）運勢★★★

解析：在目前的學／事業環境中呈現了停滯的狀況，但卻不是外在環境導致，更多原因是自己對於目前環境沒有什麼信心，也不覺得自己能夠勝任怎樣的工作，要多加注意！

金錢運勢★★

解析：財運不佳的一周！投資或其他像是買樂透等都不會有進財的可能。盡量把錢省下來吧！

處女座



開運顏色：橘色

幸運數字：96

整體運勢★★★

解析：許多計畫在下周開始延誤，並且對事情的掌握度也降低許多，存在失控的可能性，而這樣的狀況也讓處女朋友顯得有點手足無措，面對事情多了點不確定感，奧斯建議下周在做事情或決定時，要再謹慎考慮一些，避免莽撞行事的狀況，以免導致後續狀況失控甚至毀了自己長久以來的努力喔！

愛情運勢★★

解析：下周雙方在情感裡的步伐慢了下來，和另一半一直以來存在的溝通問題，下周將重蹈覆轍，奧斯建議下周若再有爭執發生，必須要多花點心思好好解決，不要有讓時間解決的想法喔！

事業（學業）運勢★★★

解析：在學事業方面，計畫受到阻礙的狀況則更加的明顯，或許是規劃已久的事情在下周正要付諸行動時卻意外被打斷，或是一直以來都穩定的事情在下周開始動盪起來，需要多加注意囉！

金錢運勢★★

解析：正偏財運一般，不太有進財的機會，也要多避免小賭或是試試手氣的事情，以免有破財的可能喔！

天秤座



開運顏色：天空藍

幸運數字：41

整體運勢★★★★

解析：下周天秤朋友的思緒漸漸清晰了起來，面對許多事情邏輯佳，思路也變得更加清晰，下周心智相對成熟許多！整體來說會是還不錯的一周，唯一美中不足的，下周會太著重在思考層面導致行動力些許的下降，所以奧斯要建議下周想好了就要付諸行動！好讓思路與行動力相輔相成喔！

愛情運勢★★★★★

解析：下周雙方在愛情中的態度良好，也懂得為了增進彼此情感而做部分的調整，讓彼此在面對情感時都感到更加愉悅，單身朋友隨著思緒清晰許多，也將更懂自己在愛情適合什麼樣的對象喔！

事業（學業）運勢★★★★★

解析：在學事業方面，自我認同度提高，在面對手邊工作時將有良好開始！面對工作時的思考能力及思緒也清晰許多！而如果最近有正要簽屬合作契約的朋友，下周將會是挺適合的時機喔！

金錢運勢★★★★

解析：下周正偏財運皆不錯，但奧斯提醒你下周善用理性思考能力，將有機會為你帶來可觀錢財喔！

天蠍座

開運顏色：綠色

幸運數字：75

整體運勢★★★★

解析：平衡安穩的元素將充斥在天蠍朋友下周的生活裡頭，過往的努力在下周也開始逐漸地獲得回報，對於現況的生活也感到滿意許多，只是若過去挺偷懶的朋友，下周的收穫程度可就差強人意囉！另外奧斯要提醒下周的物質慾望隨之提升許多，要多留意一下金錢上的平衡，可別一時的物慾過高導致月底經濟拮据囉！

愛情運勢★★★★

解析：雙方對於彼此的認同度提高許多，逐漸認定雙方是未來生活的伴侶，另外奧斯建議下周要多留意另一半的需求，下周另一半將會是挺需要你喔！

事業（學業）運勢★★★★★

解析：在學事業方面對於現況也都感到知足許多，較安於現況的發展裡頭！值得提醒若是自有事業的朋友，下周的營運狀況都還算不錯也讓你感到滿意許多喔！

金錢運勢★★★

解析：正財運優於偏財運，若習慣小賭怡情的朋友！下周要多加注意，可別太過投入影響自己的經濟狀況囉！

射手座



開運顏色：褐色

幸運數字：53

整體運勢★★★★★

解析：下周射手朋友的企圖心增加不少，連帶提升自己對於事情的積極度增加！對於目前的現況也開始感到不滿足，積極的自我成長，將會是行動力相當高的一周，要好好把握下禮拜，一直以來想做卻始終沒行動的事情，也可以安排在下周進行，將會有頗大的熱情讓你延續下去喔！

愛情運勢★★★★

解析：一直以來的狀況讓你開始明白現況的不足，下周彼此將更願意經營新的承諾，面對彼此有更高的熱情去規劃及相處，奧斯提醒將會是相當良好的一周要好好把握喔！

事業（學業）運勢★★★★

解析：下周學事業的成功性提高許多，但對於目前的成果早已是預料中的事，因此不會因此停下步伐，仍舊繼續努力在目前的工作當中，另外下周將有新的機會到來，奧斯提醒要好好把握囉！

金錢運勢★★★★

解析：正偏財運都還算不錯，在事業上有機會或的許多回報，這對業務性質的朋友來說將會是不錯的消息喔！

魔羯座



開運顏色：紫色

幸運數字：20

整體運勢★★★★

解析： 下周魔羯朋友則顯得低調許多，但這樣的低調多是嘗試藏住自己的鋒芒，因下周毅力提高許多，在面對事情時更有自我的想法，對自己也有相當大的信心，讓自己處理事情來更佳的游刃有餘！但卻不輕易將之表現出來，多是自己默默進行，所以則顯得低調許多，也不易引來側目或閒語！所以要好好把握下周的好運勢囉！

愛情運勢★★★★

解析：下周在面對感情時，充斥的腳踏實地的元素，穩定發展的感情也讓自己下周變得更加的體貼彼此，雖少了點美麗的花火，但卻是步入穩定感情的前兆！

事業（學業）運勢★★★★★

解析：在學事業方面，則顯得更加的實際許多，不再像過去那樣的好高騖遠，而是懂得做好自己手邊的事情，讓自己的實力提升許多！

金錢運勢★★★★

解析：偏財運勢良好！但卻是需要透過努力而得，因此多偏向是突如其來的case讓自己多增加點收入的感覺！

水瓶座



開運顏色：黃色

幸運數字：42

整體運勢★★★

解析：下周水瓶朋友長久以來的壓力與情緒，在下周開始顯得 不勝負荷，同時也因為下周對於事情掌握度的渴望度提升，因此多會勉強著自己接受一些自己能力外的事物，奧斯提醒老話一句的量力而為，會是你下周必須要學習的課題喔，要好好斟酌可別讓自己累過頭囉！

愛情運勢★★★

解析：感情運勢方面，下周與另外一半的相處，將產生點爭吵，只是下周的爭吵，自己多會將責任攬在自己身上，導致面對情感時都壓力大了起來，奧斯建議下周和另一半若出現爭執還是要著重在溝通喔！

事業（學業）運勢★★★

解析：在學事業方面，將責任攬在自我身上的狀況就更加明顯許多，下周可能出現在面對工作時，份內工作早已做好，但看到同事忙不過來就主動的接手來做，或是上司交代許多能力外的工作，要多加注意囉！

金錢運勢★★★

解析：整偏財運都不是太理想，若有聚會要多避免搶帳單付帳的情況，以免月底經濟壓力大上許多喔！

雙魚座

開運顏色：藍色

幸運數字：47

整體運勢★★★

解析：雙魚朋友，下周則顯得比較沒有動力了，雖然腦海中仍舊有努力想法也想付諸行動，但卻始終怠惰了起來，面對人事物，也顯得提不起勁，奧斯建議在下個禮拜要再積極一些，不管是手邊工作或是面對人事物提起些熱情會比較好一些喔！

愛情運勢★★

解析：對於目前的感情稍稍感到厭倦，雖沒有分離的意味，但就是沒有太想多做些什麼或多付出些什麼，而這樣的狀況另一半是感受得非常清楚的，所以下周要注意這樣的狀況，別因為自己情緒或想法冷落了另一半喔！

事業（學業）運勢★★

解析：提不起勁的狀況在學／事業方面則顯得更加明顯了，基本上工作方面不會有太大的起伏，單純是自己對工作比較沒有想做太多的想法存在且面對同事或上司之間也會表現出冷淡的狀況！

金錢運勢★★

解析：怠惰的狀況連帶影響到自己專業能力，因此正財運運勢不佳，而偏財運就顯平淡，下周奧斯建議守成就好喔！

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