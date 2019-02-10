奧斯塔羅12星座一周運勢0211-0217　牡羊小破財、天蠍旅遊讓感情加溫

20190211-0217 奧斯塔羅12星座一週運勢 熱騰騰出爐囉！

恭喜本週最旺星座

TOP1：處女事業運最旺！在學事業方面對於現況也都感到知足許多，較安於現況的發展裏頭，值得提醒若是自有事業的朋友，下周的營運狀況都還算不錯也讓你感到滿意許多喔！

TOP2：魔羯愛情運最旺！積極熱情的感情態度，讓雙方在下周談起感情都感到愉悅許多，另外雙方目標的一致，也讓彼此對於外來感到萬份的信心，更願意對這段感情努力許多讓感情的親密度提高不少！

TOP3：雙魚財運最旺！正財運運勢良好，建議下周在本業上多加努力，短期內將有進財的可能，要好好把握喔！

本週需注意星座

1.水瓶事業運需要留意：下周在學事業方面，容易作出錯誤判斷與決策，工作上作起是來也顯得浮躁許多，下周在工作事業方面要多沉住氣，避免讓情緒影響到你工作唷。

2.雙子愛情運需要留意： 低迷的戀愛信心，在下周讓彼此都感到厭煩許多，對於愛情未來的方向，也感到迷惘許多，奧斯建議下周要多加油些，別讓過渡期影響了情感的增長喔！

3.天秤財運需要留意： 財運不佳的一周，投資或其他像是買樂透等都不會有進財的可能。盡量把錢省下來吧！

牡羊座



開運顏色綠色

幸運數字：42

整體運勢★★★

解析：下周牡羊朋友則顯得粗心許多，許多事情思考得不夠周詳就付諸行動，導致之後會有問題爆發的隱憂，奧斯建議下周思緒的清晰狀況及決定，要再多花點時間思考，另外奧斯提醒下周內心的渾沌也影響自己不少，壓力及情緒要懂得適時發洩，可別影響自己太深唷！

愛情運勢★★

解析：雙方下周面對情感顯得不太用心，有稍稍漫不經心的感覺出現，奧斯建議下周要多花點心思經營目前的情感，可別因為忙碌疏忽了另一半唷！

事業（學業）運勢★★

解析：粗心大意的狀況在學事業方面，顯得更加嚴重，奧斯提醒下周面對學事業要多提起些熱情，在面對工作時也要再細心一些，別讓下周的狀況抹煞了過去的努力喔！

金錢運勢★★★

解析：正偏財運都不理想，下周存在著破財的機會，奧斯建議下周著重如何守財會是一大重點喔！

金牛座



開運顏色：紫色

幸運數字：41

整體運勢★★★

解析：下周金牛朋友，自信心些許下降並且對於周遭的朋友產生不信任感，對於別人的想法與意見也不太能採納，奧斯建議下周在面對事情或決定時多敞開點內心接受他人喔！

愛情運勢★★

解析：不信任感的提升相對影響了感情世界，下周對另一半的不信任將讓對方產生莫大的壓力，奧斯建議面臨問題透過溝通會改善許多！

事業（學業）運勢★★★

解析：自我意識太過強烈，影響了合作對象以及同事之間的情誼，讓對方感覺不悅，尤其在討論事情時要更加注意。

金錢運勢★★★

解析：避免過多不必要的聚會，以免支出過多的金錢導致月底經濟吃緊！

雙子座



開運顏色：黑色

幸運數字：52

整體運勢★★★

解析：下周雙子朋友的行動力及熱情下降多！面對周遭的人事物都提不起什麼熱情，對於自己的目標也感到懷疑許多，奧斯提醒下周要多多留意囉，別讓一時的低迷或情緒低落影響了自己，另外奧斯要提醒多加留意目前所做的事，是否足夠細心，因為下周可能會有問題的產生，讓你到灰心許多喔，需多加留意囉！

愛情運勢★★

解析：低迷的戀愛信心，在下周讓彼此都感到厭煩許多，對於愛情未來的方向，也感到迷惘許多，奧斯建議下周要多加油些，別讓過渡期影響了情感的增長喔！

事業（學業）運勢★★★★

解析：下周在學事業上的步伐也慢了許多，需要花時間考慮一下目前目標是否正確或有沒有需要調整的地方，會是個步伐緩慢的一周，不如好好的思考一下自己，也是不錯的喔！

金錢運勢★★★

解析：正偏財運都不理想，下周多避免在投資或理財方面！都不會有太多的起色喔！

巨蟹座



開運顏色：白色

幸運數字：75

整體運勢★★★★★

解析：強烈穩定的感覺充滿下周巨蟹朋友的生活當中，外在的活潑與熱情在下周轉入了內心沉穩的層面，不然發現在下周的生活當中，對周遭都感到十分的滿意，有種穩定下來的感覺，而這也讓自己感到許多的安全感！會是備感安逸的一周，奧斯建議好好把握唷！

愛情運勢★★★★

解析：穩定的情感發展，讓雙方對於目前的感情都安心許多，對於彼此也感到安心許多，另外下周是個適合提出承諾的時間，奧斯建議可以提出些許承諾更加強雙方的感情喔！

事業（學業）運勢★★★★★

解析：在學事業方面，依舊繼續努力的發展！而下周也是學事業正向發展的一周，一切都朝向穩定與成長的方向前進，而這樣的狀況也讓自己更加努力在自己的學事業裏頭喔！

金錢運勢★★★★★

解析：正偏財運都算不錯的一周，若長久以來有投資想法的朋友下周可以考慮投資囉，另外本業上的努力也可為你帶進些錢財喔！

獅子座



開運顏色：黃色

幸運數字：96

整體運勢★★★★★

解析：獅子的朋友，下周將是個思緒清晰快速的一周，自我管理相當良好的一周，也因為如此下周的你在面對人事物及狀況時，會有效且相當快速的解決許多問題。下周耐性理性兼具的良好狀況，也讓你在下周情緒平穩不會有太大的波動。

愛情運勢★★★★

解析：下周面對愛情理性大於感性，懂得運用自身敏捷優秀的思考能力來面對愛情，也因為如此下周在愛情中你將扮演主導的角色。而理性的存在也不會讓對方感到不悅，會是個愛情運相當好的一周。

事業（學業）運勢★★★★

解析：清晰的思考及小心謹慎的態度將充斥在你下周的學／事業上，也因為如此讓你面對自己目標及工作內容時都變得更加輕鬆，且容易許多。

金錢運勢★★★★★

解析：：正偏財運都還算不錯，但比較適合理財和投資，理性的去選擇投資標的，可望獲得不錯的回報。

處女座



開運顏色：橘色

幸運數字：01

整體運勢★★★★

解析：平衡安穩的元素將充斥處女朋友下周的生活裏頭，過往的努力在下周也開始逐漸地獲得回報，對於現況的生活也感到滿意許多！只是特別的是若過去挺偷懶的朋友，下周的收穫程度可就差強人意囉，另外奧斯要提醒下周的物質欲望隨之提升許多，要多留意一下金錢上的平衡，可別一時的物欲過高導致月底經濟拮据囉！

愛情運勢★★★★

解析：雙方對於彼此的認同度提高許多，逐漸認定雙方是未來生活的伴侶，另外奧斯建議下周要多留意另一半的需求，下周另一半將會是挺需要你喔！

事業（學業）運勢★★★★★

解析：在學事業方面對於現況也都感到知足許多，較安於現況的發展裏頭，值得提醒若是自有事業的朋友，下周的營運狀況都還算不錯也讓你感到滿意許多喔！

金錢運勢★★★

解析：正財運優於偏財運，若習慣小賭怡情的朋友，下周要多加注意，可別太過投入影響自己的經濟狀況囉！

天秤座



開運顏色：紅色

幸運數字：63

整體運勢★★★

解析：下周天秤座的朋友要稍微當心了，過往的努力是否都沒有朝正確的方向呢？目前的穩定在下周可能受到過往努力方向錯誤的影響導致有些許破壞的暗示存在，奧斯建議下周做事要更加的謹慎，如果意識到狀況不對的時候要盡快修正，以免造成不良的狀況喔！

愛情運勢★★

解析：問題的產生需要兩人共同的解決，若只是單方的在意與努力，對愛情將會造成更大的裂痕，下周在感情上如果遇到些問題要兩人好好的溝通與努力喔！

事業（學業）運勢★★★

解析：在目前的學／事業環境中呈現了停滯的狀況，但卻不是外在環境導致，更多原因是自己對於目前環境沒有什麼信心，也不覺得自己能夠勝任怎樣的工作，要多加注意！

金錢運勢★★

解析：財運不佳的一周，投資或其他像是買樂透等都不會有進財的可能。盡量把錢省下來吧！

天蠍座



開運顏色：天空藍

幸運數字：79

整體運勢★★★

解析：不甘受到束縛的感覺，將讓天蠍朋友下周的生活多了了點不平靜！往好處想，是因為自己的企圖心一直都不算太低，因此造就下周汲汲營營的生活，奧斯建議下周對環境或生活感到不安或不滿意時，可以多花點心思想想是否該準備突破目前的生活囉！

愛情運勢★★★★

解析：雙方對於情感的需求度增加，不斷尋找新的刺激來增添感情生活的色彩，另外要是目前情感穩定的朋友，奧斯建議可以安排個出遊以再激起雙方感情的浪花唷！

事業（學業）運勢★★★★

解析：下周在學事業方面，不再願意安逸在目前的生活當中，變動的狀況存在下周生活中,讓你對於工作或事業有更大的企圖心想要突破，奧斯建議要好好把握喔！

金錢運勢★★★★

解析：正財運優於偏財運，可多花點心思本業上，強大的企圖心將帶進許多錢財唷！

射手座



開運顏色：粉紅色

幸運數字：20

整體運勢★★★

解析：下周射手朋友要多加注意了，下周容易高估自己的能力，導致攬了過多的責任自己身上，讓自己感到些許的喘不過氣，而也因為如此，讓自己在邁向成功的步伐慢了下來，出現了阻礙，因此奧斯要提醒下周要好好評估一下自己能力，可別做太多自己能力外的事！讓自己累過頭囉！

愛情運勢★★★

解析：下周在愛情方面則顯得順利許多，一路走來的承諾及問題在下周再度拿出來檢視，也能夠順解決存在已久的問題，算是挺順利的一周喔！

事業（學業）運勢★★★

解析：過往在學事業方面的責任，或許讓自己顯得有點喘不過去，責任也造成許多的壓力，這些狀況下周都能受到些微的調整，讓你不再那麼勞累與疲憊！

金錢運勢★★

解析：基本上財運不佳如果希望能夠改善，奧斯提醒你配戴咖啡色系的飾品並時時提醒自己要謹慎小心，財運就能有所改善喔！

魔羯座



開運顏色：土黃色

幸運數字：17

整體運勢★★★★

解析：積極且充滿企圖心的感覺，將充斥在魔羯朋友下周的生活當中，過往過度感性的狀況也在下周改善許多，在面對問題與狀況都理性許多，另外下周也將是可將計畫付諸行動，幸運女神將在下周穩穩地站在你這邊喔，所以奧斯建議要好好把握下周難得的良好運勢囉！

愛情運勢★★★★★

解析：積極熱情的感情態度，讓雙方在下周談起感情都感到愉悅許多，另外雙方目標的一致，也讓彼此對於外來感到萬份的信心，更願意對這段感情努力許多讓感情的親密度提高不少！

事業（學業）運勢★★★★

解析：下周成功的曙光，讓你在工作上做起事來有更大的信心，過往的付出也都在下周開始收穫，奧斯建議下周可以多將對工作的想法付諸行動！將會種下許多成功的機會唷！

金錢運勢★★★★

解析：正財運優於偏財運，受到正財運的影響，許多工作上的錢財都開始獲得回報，過往的努力算是值得囉！

水瓶座



開運顏色：灰色

幸運數字：95

整體運勢★★

解析：下周水瓶朋友面對人事物，將感到諸多的不順利，不管是計畫受阻也好或是過往順利的事情下周開始有狀況產生也好，都暗示下周將會是個挺不順的周期，奧斯建議下周做事情要再多注意一些，避免太過唐突的決定以免影響日後狀況唷！



愛情運勢★★★

解析：雙方的價值觀在下周開始出現落差，或許是遇到什麼事情讓雙方感到價值觀的差異，下周也有爭執的狀況存在，所以奧斯建議下周脾氣要再緩著些，多點耐心，別讓上述的狀況影響彼此情感囉！

事業（學業）運勢★★

解析：下周在學事業方面，容易作出錯誤判斷與決策，工作時也顯得浮躁許多，下周在工作事業方面要多沉住氣，避免讓情緒影響到你工作唷！

金錢運勢★★

解析：正偏財運皆不佳，奧斯提醒下周多避免小試身手或是投資等狀況，也有破財的狀況存在，要多留意囉！

雙魚座



開運顏色： 咖啡色

幸運數字：35

整體運勢★★★★

解析：下周雙魚的行動力提高許多，過往有不想解決的事情也將在下周有解決的機會！奧斯要提醒，雖然行動力的提升讓你在下周顯得極積許多，但卻有三分鐘熱度及欠缺周詳計畫的狀況，所以下周在處理事情或是付諸行動前記得要再多想一下，以免結果不盡理想喔！

愛情運勢★★★★★

解析：雙方的感情在下周顯得積極許多，對於目前的感情也有極高的共識，是充滿熱情的在經營這段感情，並且樂意方想心中想法樂於溝通，所以要好好把握下周的時間喔！而單身的朋友下周要多留意一些，或許會有還不錯的桃花出現喔！

事業（學業）運勢★★★★★

解析：學事業運方面，如果一直有煩惱的工作內容，下周有望做個段落，稍稍減緩煩人的壓力，另外如果業務或自有公司類型的朋友，下周也有望進點新案子，工作上有突破喔！

金錢運勢★★★★★

解析：正財運運勢良好，建議下周在本業上多加努力，短期內將有進財的可能，要好好把握喔！

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