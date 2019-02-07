養成仙女好膚質！學日本女生起床做「3件事」就對了　

▲早晨保養幫助喚醒肌膚，千萬不能懶。（圖／翻攝自Pinterest，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

說到經營美麗，日本女生可說是有一套，以上底妝來舉例，少說也4~5個步驟跑不掉，細心疊出精緻底妝，寧可早起一小時，也要妝髮都100分才肯出門，而護膚更是大有學問，她們每天早上做得比我們想像的都多，但以下這3點，簡單到我們也可以跟著做！

#喝水、喝水、喝水

日本女生睡前都會在床邊放一杯水，起床第一件事情就是喝水，除了能幫助排清體內累積的廢物外，更能補充睡眠時間流失的水分，在乾冷的冬季尤其重要。不只如此，日本女生還很迷加濕器，幫助維持肌膚水潤，喉嚨更不會乾癢到不舒服。

#早上堅持清水洗臉

日本女生最近很流行輕保養，臉部肌膚從上妝到卸妝，負擔已經過重，當睡前的清潔保養以完整，隔天早晨用清水洗臉就已經很足夠，剛剛好的清潔不會去除臉上過多油脂，偏乾的氣候，讓肌膚維持在油水平衡狀態。

#妝前臉部按摩不能少

有關注日本美容的女生都知道，唯獨日系品牌才會推出「按摩霜」，顧名思義就是藉由雙手的按摩，幫助臉部循環，進而讓保養品好吸收。而許多日本女星妝前必做的事情也是蒸臉、按摩，這樣做不僅能消水腫，還對緊緻、拉提很有幫助。

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