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來自紐約的大地色女孩　極簡摩登風賦予每日#OOTD靈感參考來源

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對中性自然色調情有獨鍾的Christie Tyler，不僅整體IG色系都統一偏向溫潤的橘黃色，造型單品同樣也不偏離軌道，像是沈穩的大地咖啡、溫和舒適的膚棕、經典百搭的黑白，都是每日OOTD主要的搭配色。

像是今年流行的泰迪熊短毛絨外套，除了本身給人的可愛感之外，在款式選擇上可挑選短版剪裁，除了拉長整體身形比例，也顯得較為率性，造型上Christie Tyler則以高腰長褲搭配拼接色球鞋，完美平衡少女氛圍。

又或者全白色的裝束，使整體看起來氣質且不失優雅質感。

難得一聚的派對當然要好好打扮自己，但每每在衣服的選擇上都是一個重大難題，此時不妨嘗試Christie Tyler身著的金屬感網紗設計，不僅擁有透膚的若隱若現美感，內搭上一件蕾絲Bra更替當晚性感魅力加乘！

雖然鮮少台灣女孩有佩戴髮飾的習慣，但其實在亞洲國家像是韓國、日本，甚至歐美國家中，都有許多女孩將它視為造型裝點的重要一部分。像是Christie Tyler雖然身著一身中性的幹練西裝裝束，但珠飾髮夾卻增添了優雅女性氛圍。

全黑裝扮不但不易出錯，也是最多人喜愛穿的色彩，但就算如此，造型搭配也不該馬乎。Christie Tyler身上那件大學Tee雖也屬全黑，但領子處的標語設計卻增添了個性態度，此外，淺卡其的漁夫帽和拼接色球鞋均替整體佐上亮麗的對比時尚。

襯衫不僅能體現出正式的幹練氛圍，平日穿搭只要配上一件丹寧褲也顯得清爽又氣質！或是像Christie Tyler選擇米色的褲子，再於內裡穿上同屬淺色系的高領上衣，簡單塑造婉約的知性裝束。

認為針織毛衣遮掩掉身形曲線嗎？那麼不妨將腰帶直接繫在毛衣上，勾勒出腰線之外，也替造型裝點上時髦的玩味巧思。

面對正裝感的洋裝時，一雙休閒球鞋的搭配就能替整體風格注入率性格調，卻也不失時髦女人味。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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來自紐約的大地色女孩Christie Tyler，其極簡摩登風絕對是賦予每日#OOTD靈感參考來源！

簡潔俐落且不失時髦態度！透過衣櫥中的幾款簡約單品，搭出個性女神Krystal Jung的風格魅力！

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