年後減肥　體脂高於25%「不要狂跑步」　看數值決定更有效

▲想減重先依體脂對症下藥。（圖／pakutaso）

編輯／借借

給個人都有自己的身體狀況，減肥方式也是一樣，同樣方式並非所有人都有用，若真想對症下藥，可先以自己的體脂來做基準，高體脂的人與低體脂的人，減肥與保持身材所選擇的模式自然不同，好好瞭解自己身體的狀況，再來選擇減肥方法吧。

體脂率男高於25%、女高於30％

此類的肥胖型身材，重點要放在「降脂」，第一要務就是要減少體內的脂肪含量，此類型的人通常負荷較重，所以要從低強度、高頻率的運動著手，建議以游泳、飛輪、腳踏車等先開始，注意不要把自己逼的太緊，像是一次4小時騎車降為2小時，一週2天增加成4天，不要做太辛苦的運動，避免自己半途而廢。

▲先以游泳與強度不高的運動養成習慣。（圖／PEXELS）

體脂率男20%~25%、女25％～30％

此種為輕度肥胖，運動要以有氧運動為主，再配合無氧運動幫助身材塑形，跳繩、跑步與核心訓練都是這時候的重點，開始選擇強度高、間歇性的運動方式最適合，像是慢跑就很適合，可以在過程中安排上坡或是是快慢交替的變速跑，都能達到間歇性運動的效果。

▲跑步是最容易達到間歇性運動的方式之一。（圖／pixabay）

體脂率男低於20%、女低於25％

這樣的體脂類型，其實已經是正常範圍內了，但可能有些局部性的部分不滿意，需要雕塑或再訓練，主要是以「控制」為主，所以最要注意的便是保持良好的飲食習慣，合理控制熱量的攝取，並在注意姿勢，因為駝背、前傾等姿勢不良，就會導致局部性的肥胖，建議針對局部做訓練即可。

▲均衡飲食也是關鍵，注意不要攝取太多卡路里。（圖／pixabay）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App