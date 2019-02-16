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韓妞狂推5支「血色」唇膏　莓果紫調超襯膚色又顯白！

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除了最近火紅的奶茶色、磚紅色等大勢色，其實帶紫調的「梅子漿果色」也是韓妞們最愛的色系之一！偏紫的梅子色擦起來除了非常襯膚色又顯白外，擦在唇上還能讓整體妝感呈現性感又甜美的魅力，快看看以下有哪些梅子色唇膏能擦出血色妝感吧！

＃YSL全新情挑誘光水唇膏＃84，NT＄1,280

▲血色唇膏。（圖／美人圈）

這是一支在韓國的美妝版上超火紅、討論度最高的一個不挑膚色的漿果玫瑰色調！是今年春妝才剛推出的熱門新色，有點偏桃的梅子色，加上非常水潤的質地，滋潤效果十足，能夠打造性感嘟嘟唇，難過在韓國那麼搶手！

＃Bobbi Brown 金緻奢華唇膏＃18 NT＄1,200

▲血色唇膏。（圖／美人圈）

＃18和＃19兩個色號有點相似，而＃18是偏粉色的梅子色，薄塗跟厚塗會呈現兩種不同的妝感，搭配日常妝容就非常典雅且甜美的顏色，不僅顯色度極佳又非常滋潤飽和，是一支能達到豐潤雙唇的效果的梅子粉色調唇膏！

＃M.A.C 時尚專業唇膏＃diva NT＄750

▲血色唇膏。（圖／美人圈）

M.A.C＃diva這支熱門色應該沒有人不知道，飽和度和持久度都極佳之外，薄擦是很美的血色感梅子色，厚擦則可以展現氣勢十足的色調，非常推薦日常薄擦這支，用唇色襯出白裡透紅的肌膚！

＃Giorgio Armani 奢華訂製琉光唇萃＃601 NT＄1,200

▲血色唇膏。（圖／美人圈）

Armani黑管的這支是紫帶紅調的莓果色，比上面三支都更偏紫一點，不過卻更加顯白，和姐妺出門逛街或參加派對時想擦一點特別卻又不想太誇張的顏色，那選這隻就沒錯啦！

＃3CE 天鵝絨霧面唇釉＃KNOW BETTER 約NT＄479

▲血色唇膏。（圖／美人圈）

最後這支是比較深的紫調唇釉，擦在唇上不用擔心太紫很難駕馭或很突兀，絲絨霧面的質地很好上色之外，也意外的非常顯白，會給人種沈穩且內斂的感覺，非常推薦給剛要挑戰紫色調的新手！

＃TOM FORD設計師唇膏＃80impassioned NT＄1,800

▲血色唇膏。（圖／美人圈）

另外，也推薦這支在小紅書上討論串熱翻天的TF＃80，網友一支秋千說：「真的非常滋潤了，圖中我是沒用唇膏打底的，也不顯唇紋。很容易塗勻，不用翻來覆去一直塗。顯白適合黃皮，且秋冬塗很美很暖了。」甚至有網友在開箱文下面留言「買不到好著急」，就知道有多難搶。

文／美人圈　圖／美人圈、翻攝自YSL、IG@rimi_channel、小紅書

【延伸閱讀】

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美妝, 秋冬, 唇膏, 血色, 梅子色, 漿果色, 紅棕色, 紫色
fashion.net

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