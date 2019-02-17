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可愛小植栽為你的職場開運　辦公室東方最吉利，提升業績擺西方

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辦公室常常是一天中待最久的地方，將辦公桌佈置得美美的自然心情就好，會讓一天的辦公效率提升～不少人也會在桌面上擺放綠意盎然的植物，順便保護眼睛。2019除了打掃家裡也讓辦公桌煥然一新，盆栽該怎麼擺放才能防小人、招財呢？就讓文青可愛的盆栽幫你增加工作好機運！

▲辦公室植物。（圖／美人圈）

＃辦公室該坐哪？

大家知道「對沖位」嗎？當老闆坐在「東南方」，而「西北方」就是對沖位囉～以風水來講與老闆對沖位的職位流動較快，如果和老闆呈現對沖位，請人事幫忙換個座位吧！

▲辦公室植物。（圖／美人圈）

▲與老闆、主管的座位也是有學問的喔！（圖／翻攝自www.archilovers.com）

＃盆栽該擺哪？

盆栽建議擺放在桌面的左側喔，植物帶來生氣勃勃，自然工作效率跟著提高，行光合作用製造氧氣，工作時思緒也會比較清晰、不浮躁～

▲辦公室植物。（圖／美人圈）

▲工作時能呼吸到新鮮的氧氣，讓思緒更清晰。（圖／翻攝自www.health.com）

＃辦公室盆栽方位＆選色tips

東方：東方是辦公室中較吉利的位置，建議擺放紅色植物

西方：想要提升銷售的話，可擺上黃色、白色的植物唷

南方：女性可以在這個方位擺上綠色植物，提升個人魅力

北方：建議選擇白色的盆栽，維持辦公室的和諧

▲辦公室植物。（圖／美人圈）

▲注意盆栽擺放位置與植物顏色，讓職場運氣UPUP！（圖／翻攝自你的煩惱顧問）

看完盆栽擺放位置的分享後，來為2019年選一個新氣象的可愛盆栽吧！

＃香草與魚，NT＄1,980

第一眼看到這個盆栽覺得也太可愛了吧～上面種草下面養魚，綠意盎然和小寵物魚同時擁有又不佔空間～USB供電設計，充電好方便！雖然是二合一，在養魚區也不馬乎，運用陶瓷環穩定水中的酸鹼值，纖維棉繩將魚缸中的水分帶給植物成長，設計相當聰明呀！

▲辦公室植物。（圖／美人圈）

▲上面種植物下面養魚，一舉兩得。（圖／翻攝自香草與魚 〔鬪〕 Herb&Fish Fight）

＃網紋草 迷你植物燈，NT＄980

提供每日四小時的光明照燈，讓你的植物在室內也能長得頭好壯壯。搭配植物網紋草，無需每日澆水，依物種和氣候而調整，忙碌的你不太需要花心思照顧他，照明燈會幫你養護他的～

▲辦公室植物。（圖／美人圈）

▲摩艾像也太可愛～（圖／翻攝自Green Pandora）

＃發福磁鐵盆栽組，NT＄395

4*4*4的方形水泥磚，隨盆附上多肉植物，吸上強力磁鐵春聯造型，是不是相當有年節氣息！磁鐵也可以另外拿去吸在冰箱上、門上喔～看著這個發福盆栽運勢旺旺來～送給同事、上司都很適合！

▲辦公室植物。（圖／美人圈）

▲看著就很喜氣。（圖／翻攝自the-think）

＃手工酒瓶造型泥盆

這款會是文青讀者的喜歡款吧～乳白色掉的酒瓶造型，搭配上簡單黑金logo，附上可愛多種的多肉植物，不需花太多心思照料。擺上辦公桌展現文青氣息，辦公起來也更氣質了呢～

▲辦公室植物。（圖／美人圈）

▲沒想到酒瓶與多肉植物如此搭配。（圖／翻攝自荳荳 ‧ 多肉植物與小雜貨）

＃苔球室內植栽，NT＄550

以地球作為透明圓球的設計理念，擺上滿滿的植物，行光合作用，象徵回歸最初的地球，只有植物和小動物共榮共存的景象。設計理念很有獨創性，滿綠的植物前頭擺上一隻全白的小動物，配色上相當顯眼舒服。

▲辦公室植物。（圖／美人圈）

▲小小的size非常可愛。（圖／翻攝自享生活Feng）

＃豬年豬豬盆，NT＄1,660，NT＄1,248

2019豬年到，一定要來個萌萌豬盆栽，或是霸氣小山豬也好有趣，以水泥做為盆栽材質，水泥是很好的擴香石，對於喜歡香氛的讀者們，除了是植栽，也能作為芳香的小道具呢～

▲辦公室植物。（圖／美人圈）

▲豬年當然要來個應景的！（圖／翻攝自有肉植物）

文／美人圈

【延伸閱讀】

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

辦公室, 盆栽, 辦公室風水, 多肉植物, 造型植栽, 可愛小物
fashion.net

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