12星座2月愛情運勢　雙魚需要慢慢來、天秤陷入熱戀

進入水瓶月，會特別需要自己獨處的空間，但又希望身邊的人可以了解自己內心，在相處上，容易無法對焦，水星即將進入雙魚，因此溝通上容易帶著較多的期待，但這樣的方式有時會令彼此產生更多失落，學習別在情緒中相處，而是懂得把內心話語述說出來。

一樣的，在看自己的愛情運勢時，可以先參考金星星座、太陽星座。

1．牡羊座：調整心態，互相磨合

有伴侶的牡羊座在2月，因為感情開始進入另一階段的磨合期，因此在相處中出現許多摩擦和情緒，這個月份容易針對不順眼的狀況琢磨，有更多溝通不良，有時牡羊座容易面對關係中的不適，會意氣用事，但這些都會讓自己更過不去，在2月底將進入雙魚月，這也在提醒著牡羊座，伴侶關係要懂得柔軟與溫和的態度來去經營，別因為面子問題而僵持不下。

單身的牡羊座，這個月份桃花運勢較微弱，就算有對象出現，都屬於若有似無的狀態，其實這個月單身無妨，別為了不想獨處，而用曖昧不明來掩飾寂寞，而到了2月底，對感情會有更多的期待在心中，但是太多的期待反而會造成太多隔閡，而無法了解對方真實的個性，而以為出現的對象不誠實。

2．金牛座：別太固執，以免錯失機會

單身的金牛座在2月中之前，對於感情沒有太多想像，機會似乎有點渺茫，遇到的異性大都話不投機而畫下句點，而在2月中之後，機會慢慢增加，桃花運勢進入人際緣份不錯的狀態，但金牛座本身對於愛情是很務實的，如果對方的經濟不穩定或是狀態還不夠平穩，就不會貿然的陷入愛戀之中，因此當有對象出現時，需要多花些時間觀察，別急著做出結論。

有伴侶的金牛座進入到水瓶座的月份，特別需要留意相處上要懂得放寬心，而不是執意要對方去做些什麼，來達到自己認為安心的標準，帶著一個自我標準在相處時，雙方壓力會上升許多，今年2月對金牛來說，是非常適合與伴侶一起出遊的月份，學習放輕鬆來看待事情，雙方別急著要快點了解，要懂得循序漸進。

3．雙子座：別把銳利當直率

已經有伴侶關係的雙子座，從2月中之後，水星進入雙魚座，與雙子座開始呈現一個較不舒服的位置，代表著在溝通上容易有過多的期待，反而造成無謂的挫折和失望，有時妳對某些事情容易反應過度，要如何中立來看待，是在2月一個很重要的調整，記得別在情緒中說傷害的話語，因為自己反而會更難過。

單身的雙子座桃花運勢容易曇花一現，有的雙子一開始以為有不錯的對象出現，但彼此卻很容易感覺消失，而快速冷淡下來，而這樣的狀況會在2月中之後會更明顯，當有這些情形出現時，不用急著要個答案，因為自己也還沒釐清內在心意，而單身的雙子也會發現要找個價值觀契合的對象感到困難，因此順其自然是很重要的心態。

4．巨蟹座：感覺不錯，但需要耐心了解彼此

單身的巨蟹座在2月中旬之後，愛情運勢不錯，有的巨蟹很快的會進入戀愛模式，在相處的過程中，漸漸發現彼此有很多不同的部分，因此需要多花點時間適應，不要太快覺得彼此不合適，這樣的相處還要幾個月之後才能清晰一些，而還沒進入正式交往關係的巨蟹，也很容易有曖昧對象出現。

在伴侶關係中的巨蟹，2月是相處很不錯的月份，妳們對於創造戀愛的氛圍都很用心，也很享受與彼此家人相處的過程，這讓妳們都感情都大幅成長，在2月時，要開始學習表達真實的情感，與去懂得接受對方對妳的好，這會讓對方更感受到被愛，這過程中會更了解彼此。

5．獅子座：適合一同旅行，避免衝突

2月份的獅子座很需要喘一口氣，讓自己暫時抽離工作的壓力，如果可以與伴侶一同出遊，會讓生活品質重新調整，而有時妳很需要自己的空間，來思考接下來的計畫，兩個人在相處中懂得如何自由，關係會更親密，2月中之後容易有較多衝突，大部分都是在價值觀上的討論和磨合，有時這是必要的過程，耐心與包容將建立彼此溝通的橋梁。

單身的獅子座在2月時，心情上容易陷入覺得自己不夠好的感覺，而想要更努力表現自己，水瓶月讓獅子座進入別人較無法理解的思考方式，而此時的妳也無法具體說明內在的想法，在2月中旬左右開始，妳會面對與人的關係，無法用過去的認知來解讀的狀況，或是遇到某種關係的處理方式，開始讓妳感到很不順心，這些對獅子座來說，會是突破自己的一個開始。

6．處女座：充滿冒險，突破現狀

處女座在2月份面對關係開始會有一些不同的想法產生，妳覺得兩個人需要開始一起建構未來生活的樣貌，也想要踏實規劃接下來的生活，雖然從去年底開始，行運木星射手，讓處女座的某些期望落空，但這也讓處女座在進今年2月之後，懂得重新有個務實的建構與調整，土象的能量在幫助處女座，落實心中的理想。

單身的處女座接下來出現的桃花，在2月一開始都沒抱太大的期望，此時出現的類型不一定是妳會喜歡的，但如果你願意平常心來相處，會留意到妳很快的可以辨認出，對方是否想要認真與妳交往，而有的處女座也很有可能會遇到想要穩定下來的對象，並且相處上是很舒服自在的。

7．天秤座：迸出火花，易陷入熱戀

有的單身天秤座在2月時，很容易出現讓妳一見鍾情的對象，甚至很快的陷入熱戀之中，妳們相談甚歡，相處融洽，因此感覺上也一拍即合，而沒有對象的天秤座，妳需要先調整一下過去對於戀愛的想法，因為最近很有可能出現談感情會不會很麻煩的疑問想法，而逃避認識新的對象，反而錯失了一些機會。

天秤座在伴侶關係中，在2月份需要懂得如何與自己相處，天秤座最近特別感到無法獨處，這會造成自己對伴侶的依賴性過重，而逃避需要去面對的某些問題，可能跟工作或是未來方向有關，但是當沉溺在親密關係之中時，就無法去獨立沉思這些，多給自己一些單獨時間，而不是表面看起來沒事，但內心卻感到徬徨。

8．天蠍座：照顧好自己感情將更穩定

身心健康在伴侶關係中也是很重要的一環，天蠍座從1月下旬之後，就要開始注意自己的身心狀況，在2月份時會更明顯因為心中的壓力，而反應在身體上的不適，這些發生都在提醒著自己，生活與心態上要有大幅的調整，而這些也會影響到兩人感情的品質，當妳懂得照顧好自己時，相處也會更自在。

在2月份單身的蠍子感情運勢起起落落，好與壞參雜其中，可能有感覺不錯的人出現，但是當妳又用過去的想法，來開始一段戀情時，這個人又可能突然消失，類似的狀況都代表著，妳從這個月份開始，已進入需要改變自我的功課之中，而這樣的運勢之後更是明顯，如何放下妳所執著的認為，讓新的愛情能量進來，將會是一大課題。

9．射手座：考驗帶來成長與幸運

射手座在2月份依然會有一些挑戰持續著，但漸漸的妳會意識到，一開始認為很糟的事情，卻在妳想通的某一剎那迎刃而解，離開情緒之後，妳會看到原來真相沒有妳想到這麼嚴重，因此在這個月份，妳要記得關係中的挑戰並不是為了要來讓妳放棄感情，反而是在鍛鍊妳如何堅定不移，那妳的愛情學分將會大幅成長。

在2月有更多的土象能量進入，雖然這在跳躍的水瓶月來說是衝突的，但對射手來說卻是開始重視建構與落實的開端，因此就算是單身的狀態，但對於感情也開始有個認真的態度，那麼吸引而來的對象，妳也會懂得如何耐心的來經營感情，而不是一時興起的樂趣。

10．魔羯座：認真對待，重視承諾與責任

單身的魔羯座很有可能遇到不錯的機會，在一開始遇到的對象或是妳自己，都還不太會表達對彼此的感覺，因此需要多一些時間來熟悉，但也因為這個月份的土象能量幫妳加分，因此要終結單身，是有希望的，而這個月的運勢是關於理想與實踐，當妳對自己的承諾度提升時，愛情運也會一起增強，讓妳可以實現心中的愛情藍圖。

而在2月份魔羯座會格外重視彼此的承諾度，或是在平常生活中的務實層面，此時妳們非常適合討論對於生活的共識，並開始實踐，學習讓生活可以平衡的發展，而不只是感情與工作而已，計畫會幫助妳們的關係穩定與和諧，從這樣的過程中，妳們也會發現愛情不同的樣貌，而感到更多的甜蜜。

11．水瓶座：別過於理想，以免太執著

水瓶座進入了水瓶的月份，大致上感情運勢都還算不錯，但因為在2月中行運的火星進入金牛座，和水瓶開始呈現不舒服的角度，因此容易在兩人的價值觀上開始有些摩擦，大部分的時候，妳會覺得對方聽不懂妳的意思，而妳也希望對方可以改變，但這些想法執著時，就難溝通，但當妳願意退一步時，反而相處會緩和許多，並找出一個可以相處的管道。

單身的水瓶對於愛情會太過理想，因此很多人在妳身邊經過，但妳不一定喜歡，只是停留在有好感到狀態，因此產生一些曖昧模糊，但是這些模糊，也會混亂了妳的心情，讓妳覺得可能遇不到心中那個對的人，在這個月份妳需要調整一下自己與人相處的方式，愛情能量才能敞開。

12．雙魚座：放下期待，帶來好運

單身的雙魚座在2月的愛情運勢，會漸漸展開，尤其當妳放下過去的某些執念或期待時，機會會很自然的在妳身邊出現，很有可能妳會遇到很談得來的對象，或是之前妳覺得不可能發展的機會，卻在此時發展，但這個月的能量，妳是需要慢慢來的，別急著要快點確定對方心中答案，以免弄巧成拙。

在伴侶關係中的雙魚座，會有許多期待，希望對方可以跟妳長久交往，但依然保有愛情的火花，但有時這些期待很容易落空，因為妳也無法照對方所要的樣子去承現，道不如接受彼此本來的樣子，反而相處上會舒服許多，而因為2月會有幾個運勢同時在雙魚座，而這也來幫助雙魚座可以愛情中多些情調，而不是被生活的瑣碎淹沒。

文／柯夢波丹 圖／GETTY IMAGES

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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