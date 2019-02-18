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誰說「閨蜜裝」一定要穿同件！５種搭配法有個性又可以曬默契

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▲出遊 5 種「閨蜜裝」提案：保有自己個性又可以曬默契，快揪姐妹搭出好感情。（圖／女子學提供）

出社會後想要跟姐妹見一面有時候比登天還難，東喬喬，西約約，就是選不到兩個人都剛好的時間，好不容易終於可以來個小聚會，當然要好好把握機會 dress code 一下，兩個人一起搭配妝扮一番，就算沒情人也可以過過「閨蜜裝」的乾癮！不過更重要的當然還是，和姊妹一起打扮得美美的，拍照留下最美的回憶。

1. 入門法：一人一色剛剛好

▲出遊 5 種「閨蜜裝」提案：保有自己個性又可以曬默契，快揪姐妹搭出好感情。（圖／女子學提供）

▲類似單品但不同顏色，是任何默契穿搭的好上手入門款

所謂的穿搭，顧名思義就是在挑選服裝上「用心」搭配，否則就只是單純的把衣服穿上去而已，不過這當中需要靠著不斷的練習與經驗累積。初次入門的話，編輯建議可以先選擇類似的服裝，以不同顏色來搭配，看起來既不會完全一模一樣，也一點難度也沒有，而且利用不同的顏色，反而增添了些許活潑的俏皮感。

編輯悄悄話：透過顏色的差異選擇，也可以展現出每個人的個性與喜好唷！

2. 初階法：選定色系搭配

▲出遊 5 種「閨蜜裝」提案：保有自己個性又可以曬默契，快揪姐妹搭出好感情。（圖／女子學提供）

▲同色系的搭配會讓人產生舒適的視覺印象

如果不想穿得一樣，想要挑戰些許難度的搭配，那麼在最初編輯建議可以先從選定某些色系開始，不論是相似色或是撞色都可以，再和姊妹討論兩人衣櫃裡都有的顏色進行搭配，這樣站在一起時，不僅不會看起來重複性太高，反而會覺得是有默契才選擇同樣色系的搭配呢！

編輯悄悄話：大地色系的奶茶色看起來既溫柔又甜美；芥黃色的單品給人一種青春活潑的感覺

3. 變化法：共用單品顏色

▲出遊 5 種「閨蜜裝」提案：保有自己個性又可以曬默契，快揪姐妹搭出好感情。（圖／女子學提供）

▲看似相同，實則相異是默契穿搭中很重要的原則

沿用色系的概念，如果是人數較多的朋友想要一起搭配的話，可以訂一個共同的顏色做為 dress code 主題，比如圖片中的紅色，大家可以根據自己擁有的單品來搭配，可能是外套、裙子、甚至是帽子、髮飾、鞋子都可以，營造出每一個人都不一樣但乍看之下卻非常和諧的畫面。大夥一站出去，全世界都知道你們十年的友誼還真不是蓋的！

編輯悄悄話：穿這樣走在路上，一定超吸睛，不說大家可能還以為是少女時代阿！

4. 延伸法：運用材質和版型同中取異

▲出遊 5 種「閨蜜裝」提案：保有自己個性又可以曬默契，快揪姐妹搭出好感情。（圖／女子學提供）

▲如同不一樣顏色會帶來不同感覺，材質方面也是

綜合上面的做法，除了色系和單品的運用外，材質也是可以做為搭配的特色。像是左上的圖，同樣都是粉色外套，但毛絨材質和亮面皮衣給人的感覺就很不一樣。因此就算是兩個人的風格不同，也沒關係！選擇相同材質或是版型類似的上下著，同樣可以營造出十足默契感的好搭配，不必特地遷就某個人的甜美型或帥氣風。

編輯悄悄話：選擇自己平常也會穿的風格類型，才不會因太刻意而覺得彆扭、不對勁。

5. 經典法：人人都有的必備單寧

▲出遊 5 種「閨蜜裝」提案：保有自己個性又可以曬默契，快揪姐妹搭出好感情。（圖／女子學提供）

▲不論哪一年，丹寧都會是相當百搭耐看的穿搭聖品

如果平常真的很少搭配也沒擔心，因為你的衣櫃裡不可能沒有「丹寧」風的牛仔單品，透過不同深淺的「藍」交錯，隨意的搭上同色系或是黑白等素色單品，搭配起來也是別有一番風味！簡單、俐落的同時，又會讓人覺得是有經過用心設計的穿搭。

編輯悄悄話：單寧真的是無論如何都不會退流行的風格，相信每個人的衣櫃打開，大概都有數十件牛仔系列的服裝可以挑選吧！

▲出遊 5 種「閨蜜裝」提案：保有自己個性又可以曬默契，快揪姐妹搭出好感情。（圖／女子學提供）

▲掌握以上技巧，快約姐妹們一起玩穿搭吧！

擁有一群可以一起談心、說笑，出門又能一起玩穿搭的朋友真的很幸福呢！隨著年齡的增長，編輯真的覺得朋友不需要多，能夠陪你做想做的事，一起瘋、一起笑，有幾個這種生活支柱也就足夠了。

延伸閱讀：

過年這樣穿！善用各種紅色單品，也能低調又不失氣勢

6 種圍巾造型任你選！寒冷冬天輕鬆駕馭，保暖又時尚

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

女子學, 搭配, 穿搭, 閨蜜, 顏色, 材質, 單寧
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