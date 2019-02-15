《冰雪奇緣2》來了！艾莎換褲裝更美　安娜披著浪漫長捲髮

▲續集畫風大改，主角的造型也與第一集不同。（圖／翻攝自劇照）

編輯／Ping 圖／翻攝自《冰雪奇緣》、《冰雪奇緣２》前導片劇照

「Let it go～Let it go！」曾經風靡全球的《冰雪奇緣》終於出續集啦！不久前，迪士尼釋出《冰雪奇緣２》的前導片，片中不僅畫風大改，就連我們主角姊妹花也改變風格，整體穿搭顯得更有個性，快來看艾莎與安娜的全新造型吧。

因為《冰雪奇緣２》的故事情節是繼艾莎繼承王位之後，想當然，艾莎的造型也隨著身份不同而改變。服裝延續第一集的色系，不過色調變得相對灰暗，換去原本的長裙，改穿上俐落的墊肩大衣，看起來更有女王風範。

▲艾莎在第一集（左圖）與第二集（右圖）的造型不同，但新版更顯女王風範。（圖／翻攝自劇照）

相較於艾莎的新造型，安娜的轉變更大，披上紫色的騎士披肩，擺脫可愛的雙辮子，放下一頭浪漫微捲髮，褪去以往的稚氣感，看起來更成熟、有女人味，讓不少影迷大讚。

▲放下第一集（左圖）中的兩個麻花辮，安娜的新造型（右圖）更為成熟。（圖／翻攝自劇照）

光是看預告片就可以感覺到，或許是第二集的劇情更刺激，迪士尼才將兩人在第一集的長裙換掉，讓兩人能以褲裝應付充滿困難挑戰的冒險。

▲也許是續集的劇情更為刺激，艾莎與安娜都換上褲裝去冒險。（圖／翻攝自劇照）

在此奉上《冰雪奇緣２》最新前導預告片，相信大家看完一定會非常期待！《冰雪奇緣２》預計於今年11月22日上映，影迷們千萬不要錯過喔。

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