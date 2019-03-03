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11款「耐人尋味」的百搭唇膏　任何場合擦都美

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口紅風潮一向多變詭譎，一下乾燥玫瑰色夯、一下瘋土色，甚至帶有奶茶色或是深紫色的唇色，都曾是最in潮流。但其實每個品牌都有一支「百搭美色」唇膏，低調熱賣2-3年，不走多主流的誇張色系，就是耐人尋味的百搭款。

口紅買來買去，到底哪一支才會真的徹底用完？TomFord行銷公關經理蘇妍菁說：「很多人會追流行色，但畢竟我們家的唇膏一支費用不低，如果真要千挑萬遠，消費者反而偏好挑選一支百搭實用款，上班可以擦、假日出遊也可以擦，在TomFord來看，是屬於晨曦玫瑰色選。」

Dior公關經理Melody也說：「Dior的客人的確比較跟準流行的步調，經過我們發現，有一支早在兩年前就上市偏向南瓜橘色的口紅，居然是櫃上的長青款，不受季節、流行所動，只要一補貨，買上就被買光光。」到底還有哪些百搭色，能讓人一看就心動，不會懷疑自己能否駕馭的口紅色彩呢？

1. TomFord設計師唇膏＃04 Indian Rose ，3g／NT$1,800

最經典的黑管設計師唇膏，還是入手TomFord第一選擇，設計師唇膏的顏色千變萬化，但台灣銷售相當好，一直到現在還是很多人不斷回購的顏色，正是之前流行乾燥玫瑰唇色，所推出的晨曦玫瑰唇色。＃04 Indian Rose屬於長久耐看型，淡淡的玫瑰豆沙色，擦在唇邊相當柔滑，能夠立刻顯出氣質，其實，有時女孩選擇唇膏的顏色，不是要立顯被看見，而是要融入自己天生的唇色，而＃04 Indian Rose，正是能讓唇色柔和百搭，甚至這樣的調色，因為太經典太好搭配，也會出現在別款唇膏系列裡。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

2. Giorgio Armani奢華訂製柔霧唇露＃506心動，3.9ml／NT$1,300

兩年前叱吒風雲的Giorgio Armani小胖瓶＃506號乾燥玫瑰色，絕對是當時的銷售常勝軍，被界定是任何場合怎麼擦都好看的顏色，就是奢華訂製柔霧唇露＃506，輕盈就像空氣一樣的水感效果，卻能在幾秒之後，變成柔霧妝感，裸粉色調至今仍是屹立不搖。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

3. Dior癮誘超模漆光唇釉＃740 Club俱樂部，3.2g／NT$1,200

上市已經將近兩年的Dior癮誘超模漆光唇釉，外表仍是傳統的唇膏，有著舒適的保濕與柔滑效果，但卻能創造一種無與倫比的亮澤感。這支＃740 Club俱樂部更成為一批黑馬，常賣兩年。

Dior彩妝師Mango說：「我自己也很驚訝這隻帶有南瓜橘的顏色會這麼受到歡迎，應該是Dior的粉絲已經是很在Trend裡面，被歸類在經典色系的#740Club俱樂部，可以薄擦，再用指腹推開，創造一種很日常的唇效，或是用唇刷精雕細琢，變身夜晚party妝扮。是一支百變的唇膏色選。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

4. Shiseido心機星魅唇膏RD425，4.1g／NT$980

同樣屬於日系的Shiseido，櫃上百搭色選是心機星魅唇膏的RD425，這支其實就是日本女生最喜歡的紅色，能讓亞洲女生的黃感膚色，一擦就顯白，魅力的鮮紅色，能夠讓人有氣勢，很有存在感，卻又不會過於有距離感。星魅唇膏有豐富的美容油，不需要再另外用護唇膏打底，不顯唇紋更具保養效果。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

5. Chanel超炫耀絲絨唇露＃192，6ml／NT$1,280

同樣在一片乾燥玫瑰色、裸粉色大紅的情況之下，Chanel也推出好幾款色選，其中#192甜蜜陷阱，是一支很有氣質的顏色，屬於裸粉橘，意思是裸粉色帶卻是偏橘。很多人其實擔心偏橘的色調，會讓人看起來比較不那麼甜美，事實上，這支調色功力相當好的#192，就是怎麼擦，能顯出好氣色，不用誇張的氣勢紅色給人有距離感，這支顏色相當討喜，是最熱賣的百搭色。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

6. Lancome絕對完美唇膏#264，NT$1,150

好看耐看的長賣色，就幾乎都是屬於乾燥玫瑰色的天下，Lancome絕對完美唇膏的#264號，因為韓劇風潮，導致全球瀕臨誇張缺貨危機，這支＃264因為有著自然清透的裸膚感，兼具裸粉與柔美的結合，被稱作就算是連續擦上100天也不會看膩的顏色。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

7. Bobbi Brown迷戀輕吻唇露＃Smoothie Move熱戀俱樂部，6ml／NT$950

才剛剛在2月初上市的迷戀輕吻唇露，以輕盈、豐潤與展現唇部亮澤效果的液態唇露為主打，Bobbi Brown特別特調出一款煙燻玫瑰色選＃Smoothie Move色，是一款溫柔的玫瑰顏色，卻不會過於甜美，反而是日常百搭款。因為添加了北極蔓越莓、藍莓、覆盆莓與巴西莓，讓雙唇上了唇露之後，去感覺像是擦了滋養露一樣，柔順的保濕效果絕對討喜。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

8. Lunasol輕柔大地唇膏EX06，3.7g／NT$1,050

喜歡日系品牌的女孩，心中總是這著一位可愛的公主，Lunasol已上市的2019春夏季的輕柔大地唇膏，EX06，是一種帶有穩重感的甜美色彩，是屬於大地色彩，在添加少量的紅色，她更是異軍突起超越其他以往銷售好的色系。輕柔大地唇膏塗抹時有柔滑感，富含的油質能在唇肌上形成有彈性的薄膜，帶給雙唇光澤滋潤。為了讓唇色更亮澤，在加入一點點珠光效果，可以去除亞洲女生的天生暗沈唇色。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

9. Nars惹火唇膏＃Anita，4.2g／NT$1,100

Anita是惹火唇膏中，最叫好叫座的熱門色選，屬於優雅的裸膚色系，不會因為天生唇色不好，就顯不出乾淨的唇色，惹火唇膏的顏色飽和，卻有絲綢般的柔滑質感，加入了許多保養成分以及鎖水成分，不會讓上妝後的唇肌，越擦越乾。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

10. Shu Uemura型色聚光唇萃＃BG04，NT$1,000

沒有高人氣的詢問指數，但這支奶茶裸膚色的BG04，卻是專櫃常面臨缺貨的顏色，主要是因為這個顏色是專門為亞洲女生色調配，裸膚色卻不會讓氣色不好，水感的亮澤設計，還可以將唇紋隱形，百搭的顏色，其實是更讓人願意入手的原因。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

11.Nu Skin流金恆色漾唇彩＃01執意粉柔，3.1ml／NT$690

屬於歐美色系的Nu Skin，在推出最新的流金恆色樣唇彩，也特意調配了#01色選，以超襯亞洲膚色的柔瑰粉，讓亞洲偏黃感的肌膚，能夠中和黃感，瞬間顯白，也可以讓肌膚更顯光亮。流金恆色漾唇彩一塗抹是水潤感，之後便轉成半霧面質地，相當顯色、又持久，輕柔在唇肌上不會造成負擔感。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

※文字：Yvonne Wang | 編輯：Yvonne Wang VOGUE.TW | 圖片：Yvonne Wang

（完整文章請看VOGUE.com

延伸閱讀

2019二月份就準備收這10大話題唇膏！特色盤點+美色實擦，最完整的入手攻略一次奉上。

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更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》
※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

VogueTaiwan, 美妝, 唇膏, 百搭
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