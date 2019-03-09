連俞涵到曼谷馬上破戒　自曝是香氛控，街上氣味都聞了一遍

我很喜歡旅行，只要有空，身邊的朋友一約，我就跟著出發了。

事先完全沒做功課，任由旅伴帶我走，就像我看電影時大多不看預告，看了片名，就買票進戲院，直接看電影在我眼前展開什麼樣的世界，反而更多驚喜。

到泰國的第一天，很悠閒，把行李放進飯店，就上街去走走，我住的區域日本人比較多，所以不時可以在路上看見漢字，雖然才剛抵達，對這個地方卻沒有太陌生的感覺，一切就像自動調動成泰國模式一樣，非常自然。

旅行中吃喝玩樂的部分，最先要被解決的就是吃，去了附近的Terminal21吃飯，順便逛了不同樓層的主題百貨，一抵達就點了泰國MAMA麵和一杯Mojito，在台灣我幾乎不喝冷飲，但到泰國，這裡的天氣，會讓你忍不住偶爾喝幾口消暑。

這裡的食物最讓我難忘的是，酸和辣搭配在一起非常協調，當你覺得辣的噴火時，擠上檸檬，酸味在口中瞬間又明亮了你的味覺，讓你可以接著又喝一口辣湯，於是在曼谷的這幾天，我三餐都吃泰式料理，極度合我胃口。

來之前，聽很多朋友說，泰國香氛很厲害，自己走一趟才發現，這裡不只香氛厲害，街道上的氣味也很豐富。

第一個勾起我腦海中回憶的氣味，是第一天晚上到拉查達火車夜市，在琳瑯滿目的小攤中穿梭，突然想坐下來喝點東西，剛好走到一區都是酒吧的地方，有點像西門町紅樓後面的露天酒吧，我們挑了二樓的座位，走上木階梯時，一股潮濕混雜著菜葉味的氤醞氣味朝我襲來，我瞬間像回到小時候，跟著外婆到菜市場坐著寫功課，等外婆收攤時的街道氣味。

回頭一看，發現樓梯邊有一處小小垃圾場，一點腐臭的氣息都沒有，只有草葉堆疊在一起的氣味，我忍不住多吸了幾大口，去年外婆過世之後，我也好久沒有走進菜市場裡了。

看著霓虹的燈泡閃爍，周圍人聲嘈雜歡笑，頓時覺得好放鬆。

我喜歡在這樣喧鬧的人聲中放空。喝著泰國的玻璃瓶裝氣泡水，看著吧檯的店員，拿著扳手當麥克風，配著酒吧裡播放的音樂，大聲唱歌。我看著在街上穿梭的人群，回去時，走下那狹窄，受潮的木階梯，就像穿越回外婆的菜市場，她正拿著竹簍，收拾菜攤準備回家。

第二個覺得印象深刻的氣味，是到著名的大皇宮參觀時，搭著船順著昭披耶河搖晃而行，一個水花打進來，竟然混著下雨過後的草香，迎面而來的風非常清爽，任由頭髮在船邊迎風亂飛，也不會糾纏。

進到大皇宮，終於明白為何大家說，人再多也要來這裡親眼看看。眼前的一片金黃，實在太壯觀了，每一個拼貼而成的牆面，都非常細緻，站在他們面前，會瞬間迷惑於眼前的斑斕。

主殿需要脫鞋，大家從外頭排隊依序進入。雖然非常值得一看，但無法久待，裡頭有所有人走了一天的腳氣，那種滯悶感，讓人離去後，還停留在腦中久久不能散去，於是我對大皇宮的印象充滿金碧輝煌之外，還有每個人腳底的溫熱。

第三個印象深刻的氣味，是我日常生活中本就喜愛的香氣。Karmakamet從洽圖洽市集小店起家，變成大家耳熟能詳的香氛品牌。之前拍戲時，男主角送了我它們的香氛書籤，放進書裡，之後只要翻開那本書，香氣就會從紙張間散出來，閱讀瞬間變成一件有氣味和畫面的事，於是這次去逛Karmakamet diner，把各種香氛產品，從蠟燭、衣櫥香氛包、body spray、perfume oil mist都試聞一遍，然後挑選自己喜歡的香氣，帶回去。

也在這趟旅行中，認識了許多在地香氛品牌，發現我最喜歡sandalwood的味道，去每間店裡都在尋找檀香，事後想想，也許是因為之前拍片時很常去各種奇特的地方，劇組人員會很貼心的把他的檀木精油給我，讓我塗一點在身上，可以淨化身心，讓我對這個氣味留下很好的印象。

習慣了木質調的氣味後，就像第一天夜晚，在火車夜市走上的那個狹小的木階梯，聞到埋藏在記憶裡的刻痕，帶著這種香氣，每往前走一步，心就更沉靜一些。

※圖片+文字：Vogue 風格達人 -連俞涵

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