fb ig video ETtoday search mobile

連俞涵到曼谷馬上破戒　自曝是香氛控，街上氣味都聞了一遍

> >

我很喜歡旅行，只要有空，身邊的朋友一約，我就跟著出發了。

事先完全沒做功課，任由旅伴帶我走，就像我看電影時大多不看預告，看了片名，就買票進戲院，直接看電影在我眼前展開什麼樣的世界，反而更多驚喜。

到泰國的第一天，很悠閒，把行李放進飯店，就上街去走走，我住的區域日本人比較多，所以不時可以在路上看見漢字，雖然才剛抵達，對這個地方卻沒有太陌生的感覺，一切就像自動調動成泰國模式一樣，非常自然。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

旅行中吃喝玩樂的部分，最先要被解決的就是吃，去了附近的Terminal21吃飯，順便逛了不同樓層的主題百貨，一抵達就點了泰國MAMA麵和一杯Mojito，在台灣我幾乎不喝冷飲，但到泰國，這裡的天氣，會讓你忍不住偶爾喝幾口消暑。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

這裡的食物最讓我難忘的是，酸和辣搭配在一起非常協調，當你覺得辣的噴火時，擠上檸檬，酸味在口中瞬間又明亮了你的味覺，讓你可以接著又喝一口辣湯，於是在曼谷的這幾天，我三餐都吃泰式料理，極度合我胃口。

來之前，聽很多朋友說，泰國香氛很厲害，自己走一趟才發現，這裡不只香氛厲害，街道上的氣味也很豐富。

第一個勾起我腦海中回憶的氣味，是第一天晚上到拉查達火車夜市，在琳瑯滿目的小攤中穿梭，突然想坐下來喝點東西，剛好走到一區都是酒吧的地方，有點像西門町紅樓後面的露天酒吧，我們挑了二樓的座位，走上木階梯時，一股潮濕混雜著菜葉味的氤醞氣味朝我襲來，我瞬間像回到小時候，跟著外婆到菜市場坐著寫功課，等外婆收攤時的街道氣味。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

回頭一看，發現樓梯邊有一處小小垃圾場，一點腐臭的氣息都沒有，只有草葉堆疊在一起的氣味，我忍不住多吸了幾大口，去年外婆過世之後，我也好久沒有走進菜市場裡了。

看著霓虹的燈泡閃爍，周圍人聲嘈雜歡笑，頓時覺得好放鬆。

我喜歡在這樣喧鬧的人聲中放空。喝著泰國的玻璃瓶裝氣泡水，看著吧檯的店員，拿著扳手當麥克風，配著酒吧裡播放的音樂，大聲唱歌。我看著在街上穿梭的人群，回去時，走下那狹窄，受潮的木階梯，就像穿越回外婆的菜市場，她正拿著竹簍，收拾菜攤準備回家。

第二個覺得印象深刻的氣味，是到著名的大皇宮參觀時，搭著船順著昭披耶河搖晃而行，一個水花打進來，竟然混著下雨過後的草香，迎面而來的風非常清爽，任由頭髮在船邊迎風亂飛，也不會糾纏。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

進到大皇宮，終於明白為何大家說，人再多也要來這裡親眼看看。眼前的一片金黃，實在太壯觀了，每一個拼貼而成的牆面，都非常細緻，站在他們面前，會瞬間迷惑於眼前的斑斕。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

主殿需要脫鞋，大家從外頭排隊依序進入。雖然非常值得一看，但無法久待，裡頭有所有人走了一天的腳氣，那種滯悶感，讓人離去後，還停留在腦中久久不能散去，於是我對大皇宮的印象充滿金碧輝煌之外，還有每個人腳底的溫熱。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

第三個印象深刻的氣味，是我日常生活中本就喜愛的香氣。Karmakamet從洽圖洽市集小店起家，變成大家耳熟能詳的香氛品牌。之前拍戲時，男主角送了我它們的香氛書籤，放進書裡，之後只要翻開那本書，香氣就會從紙張間散出來，閱讀瞬間變成一件有氣味和畫面的事，於是這次去逛Karmakamet diner，把各種香氛產品，從蠟燭、衣櫥香氛包、body spray、perfume oil mist都試聞一遍，然後挑選自己喜歡的香氣，帶回去。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

也在這趟旅行中，認識了許多在地香氛品牌，發現我最喜歡sandalwood的味道，去每間店裡都在尋找檀香，事後想想，也許是因為之前拍片時很常去各種奇特的地方，劇組人員會很貼心的把他的檀木精油給我，讓我塗一點在身上，可以淨化身心，讓我對這個氣味留下很好的印象。

習慣了木質調的氣味後，就像第一天夜晚，在火車夜市走上的那個狹小的木階梯，聞到埋藏在記憶裡的刻痕，帶著這種香氣，每往前走一步，心就更沉靜一些。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

※圖片+文字：Vogue 風格達人 -連俞涵

（完整文章請看VOGUE.com

延伸閱讀

帶著紅點設計獎的溫泉之鄉 / 晶泉丰旅
閨蜜雪地之旅：北海道 Zaborin 坐忘林

更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》
※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

VogueTaiwan, 曼谷, 旅遊, 泰國, 連俞涵
fashion.net

熱門文章

巴黎／許瑋甯辣壓Jennie　巨星用掌聲送卡爾最後一程

巴黎／卡爾香奈兒告別作很感傷　模特兒雪中謝幕忍不住哭了

「好感度女神」綾瀨遙來了！公開最愛台灣美食：一次吃13個

巴黎時裝周／楊丞琳戴13萬耳環裝酷　踩場GIVENCHY

懂・時尚／FENDI紅了22年的Baguette包　陳奕迅竟設計過

SIHH 2019／羅杰杜彼全球唯一「超跑腕錶」　開展當天就完售

巴黎時裝周／CELINE打開70年代法國女衣櫥

看了秒戀愛！韓妞必備「鮮榨玫瑰唇」，膚色立刻亮一號

「害羞小熊維尼」只在台灣有　迪士尼櫻花季限定店滿滿少女心

機場轉盤每次都等超久！換吸睛「剛果印花箱」立馬認出來

ET Fashion

推薦閱讀

日本推特瘋傳「16色性格測驗」　珊瑚色愛家、黃色看人眼光很準

「生活沒必要討好每一個人」　有討厭你的人，才證明你不軟弱

不想花時間排網美名店　幾個小舉動證明你有「高密度靈魂」

別人男友是6塊肌，我的男友是五花肉　5個另一半的理想與現實差距 歐陽娜娜對付「易胖體質」靠4個字　每天逼自己喝1500CC的水 爭執完用「愛你喔」收場！侯佩岑婚姻熱度就靠4原則 小資族買錶新選擇！　MIT煙燻面盤好文青，IG輕鬆破百讚 不經意托腮顯露真實性格　看穿對方心思用這招 以為是曖昧其實只是被撩　3種舉動表示對方「只想玩玩」 LIFE・經典／日建築師藤本壯介的「白樹」　在南法開枝散葉

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面