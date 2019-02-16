腳踩Yeezy比男生還帥！女孩的滿分球鞋穿搭都在這裡

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在這個開放的年代，有很多女生穿得比男生還帥，鞋子比男生還潮，對女生而言，高跟鞋不再是女孩的首選，反而是球鞋，為什麼會說球鞋是首選，因為好穿好搭。今天就來介紹5位球鞋穿搭很厲害的女生！

1.Yeezy Boost 700 V2 Static

這雙以淺灰色為主體的球鞋，搭配白色麂皮與反光材質，是一雙相當百搭的鞋款，潮流網紅李柔以Levi'S的高腰直筒牛仔褲，搭配拼接螢光上衣，完美的駕馭這雙老爹鞋，並用黑色細框眼鏡來呈現復古感。

2.Nike Air Max 98

Nike在90年代推出的經典鞋款，以綠色為主體的Nike ACG上衣與工作褲，內裡搭配高領衛衣，使顏色不會太單一，並用Nike ACG毛料帽款來調合色調，再搭配顯眼的白紫色Air Max 98，讓整體更為鮮明，真的比男生還帥阿！

3.Nike M2K Tekno

球鞋女孩當然少不了Nike老爹鞋，全身以深色系為主，搭配格子長褲，再把T-Shirt的袖子綁在腰上，露出肩膀與腰身，視覺上也能達到增高的效果。配件方面，戴上單寧水洗的Nike老帽，使色調一致，配合腳上全白的Nike M2K老爹鞋，就是一套完美的穿搭了。

4.Nike Fear of God Air Skylon II

Nike Fear of God Air Skylon II是Nike去年與Fear of God的聯名鞋款，雖然不至於非常搶手，但是千萬不要小看它的潛力。全白鞋款相當百搭，再加上鞋跟Fear of God的字樣點綴，細節滿滿，另外再搭上Nike ACG工作褲為亮點，並大膽著用Tommy Hilfiger灰色內衣，完美詮釋歐美風格。

5.Nike Mayfly Woven

這雙冷門的Nike Mayfly Woven也能穿出自己的風格，簡單的線條與乾淨的設計，搭配背心與長裙，一身藍色搭配著Nike黑色編織鞋，營造出少女的感覺，是一種乾淨舒服的搭配。

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