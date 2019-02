腳踩Yeezy比男生還帥！女孩的滿分球鞋穿搭都在這裡

編輯/Duke 圖/翻攝自IG@zero0222、@noplannoplay、@xzyy__、@ophe0628、@jessiewang614

在這個開放的年代,有很多女生穿得比男生還帥,鞋子比男生還潮,對女生而言,高跟鞋不再是女孩的首選,反而是球鞋,為什麼會說球鞋是首選,因為好穿好搭。今天就來介紹5位球鞋穿搭很厲害的女生!

1.Yeezy Boost 700 V2 Static

這雙以淺灰色為主體的球鞋,搭配白色麂皮與反光材質,是一雙相當百搭的鞋款,潮流網紅李柔以Levi'S的高腰直筒牛仔褲,搭配拼接螢光上衣,完美的駕馭這雙老爹鞋,並用黑色細框眼鏡來呈現復古感。

2.Nike Air Max 98

Nike在90年代推出的經典鞋款,以綠色為主體的Nike ACG上衣與工作褲,內裡搭配高領衛衣,使顏色不會太單一,並用Nike ACG毛料帽款來調合色調,再搭配顯眼的白紫色Air Max 98,讓整體更為鮮明,真的比男生還帥阿!

3.Nike M2K Tekno

球鞋女孩當然少不了Nike老爹鞋,全身以深色系為主,搭配格子長褲,再把T-Shirt的袖子綁在腰上,露出肩膀與腰身,視覺上也能達到增高的效果。配件方面,戴上單寧水洗的Nike老帽,使色調一致,配合腳上全白的Nike M2K老爹鞋,就是一套完美的穿搭了。

4.Nike Fear of God Air Skylon II

Nike Fear of God Air Skylon II是Nike去年與Fear of God的聯名鞋款,雖然不至於非常搶手,但是千萬不要小看它的潛力。全白鞋款相當百搭,再加上鞋跟Fear of God的字樣點綴,細節滿滿,另外再搭上Nike ACG工作褲為亮點,並大膽著用Tommy Hilfiger灰色內衣,完美詮釋歐美風格。

5.Nike Mayfly Woven

這雙冷門的Nike Mayfly Woven也能穿出自己的風格,簡單的線條與乾淨的設計,搭配背心與長裙,一身藍色搭配著Nike黑色編織鞋,營造出少女的感覺,是一種乾淨舒服的搭配。

