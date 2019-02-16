fb ig video ETtoday search mobile

腳踩Yeezy比男生還帥！女孩的滿分球鞋穿搭都在這裡

> >

編輯／Duke　圖／翻攝自IG@zero0222、@noplannoplay、@xzyy__、@ophe0628、@jessiewang614

在這個開放的年代，有很多女生穿得比男生還帥，鞋子比男生還潮，對女生而言，高跟鞋不再是女孩的首選，反而是球鞋，為什麼會說球鞋是首選，因為好穿好搭。今天就來介紹5位球鞋穿搭很厲害的女生！

1.Yeezy Boost 700 V2 Static

▲球鞋女孩穿搭。（圖／翻攝自IG@zero0222、@noplannoplay、@xzyy__、@ophe0628、@jessiewang614）

這雙以淺灰色為主體的球鞋，搭配白色麂皮與反光材質，是一雙相當百搭的鞋款，潮流網紅李柔以Levi'S的高腰直筒牛仔褲，搭配拼接螢光上衣，完美的駕馭這雙老爹鞋，並用黑色細框眼鏡來呈現復古感。

2.Nike Air Max 98

▲球鞋女孩穿搭。（圖／翻攝自IG@zero0222、@noplannoplay、@xzyy__、@ophe0628、@jessiewang614）

Nike在90年代推出的經典鞋款，以綠色為主體的Nike ACG上衣與工作褲，內裡搭配高領衛衣，使顏色不會太單一，並用Nike ACG毛料帽款來調合色調，再搭配顯眼的白紫色Air Max 98，讓整體更為鮮明，真的比男生還帥阿！

3.Nike M2K Tekno

▲球鞋女孩穿搭。（圖／翻攝自IG@zero0222、@noplannoplay、@xzyy__、@ophe0628、@jessiewang614）

球鞋女孩當然少不了Nike老爹鞋，全身以深色系為主，搭配格子長褲，再把T-Shirt的袖子綁在腰上，露出肩膀與腰身，視覺上也能達到增高的效果。配件方面，戴上單寧水洗的Nike老帽，使色調一致，配合腳上全白的Nike M2K老爹鞋，就是一套完美的穿搭了。

4.Nike Fear of God Air Skylon II

▲球鞋女孩穿搭。（圖／翻攝自IG@zero0222、@noplannoplay、@xzyy__、@ophe0628、@jessiewang614）

Nike Fear of God Air Skylon II是Nike去年與Fear of God的聯名鞋款，雖然不至於非常搶手，但是千萬不要小看它的潛力。全白鞋款相當百搭，再加上鞋跟Fear of God的字樣點綴，細節滿滿，另外再搭上Nike ACG工作褲為亮點，並大膽著用Tommy Hilfiger灰色內衣，完美詮釋歐美風格。

5.Nike Mayfly Woven

▲球鞋女孩穿搭。（圖／翻攝自IG@zero0222、@noplannoplay、@xzyy__、@ophe0628、@jessiewang614）

這雙冷門的Nike Mayfly Woven也能穿出自己的風格，簡單的線條與乾淨的設計，搭配背心與長裙，一身藍色搭配著Nike黑色編織鞋，營造出少女的感覺，是一種乾淨舒服的搭配。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

Yeezy, Nike, M2K, AirMax98, Woven, FearofGod
fashion.net

熱門文章

SIHH 2019／卡地亞奢華「鑽石流沙豹」　650顆美鑽閃爆全場

星・上妝／初老別怕！學宋慧喬「梅花養膚」　肌膚亮到發光

賈靜雯靠10萬行頭「回春」　單飛紐約過情人節

依生日選命定款！Jo Malone推限量誕生石「瓶蓋」

情人節禮物看這裡！　害羞的人送「愛心包」說愛剛剛好

紐約時裝周／趙又廷逆生長飛出國坐鎮BOSS秀

紐約時裝周／3.1 Phillip Lim打開酷女孩衣櫃　「工裝白線」塑個性

吉吉哈蒂德「中二感穿搭」　白襪配白鞋竟時尚破表

班尼開錶／20萬「最貴星辰錶」長這樣　戴上秒變帥氣總裁

美到像鑽石般的唇膏　買一支就能救救北極熊

ET Fashion

推薦閱讀

天生「不喜歡社交」的星座TOP 3　聚會有他，代表把你當朋友！

「牙膏界愛馬仕」Marvis好市多有賣！兩條529元還送牙刷　網：想囤貨

腰圍居然比頭圍小！BLACKPINK Rose的19吋螞蟻腰這樣來

南韓男生票選「最愛女生穿搭」TOP5　男女美感真的差好大！ 飯店床尾「長布」3大隱藏功能　9成台灣人都不知道 每天都運動，體重卻都沒降？5個瘦身小地雷一定要避開 《冰雪奇緣2》來了！艾莎換褲裝更美　安娜披著浪漫長捲髮 韓妞狂推5支「血色」唇膏　莓果紫調超襯膚色又顯白！ IG限時動態別再隨手拍！　用這3大APP輕鬆變網美 插上手機變街機～「迷你遙控機台」內建100款遊戲　太懷舊啦！

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面