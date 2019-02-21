文青情侶裝怎麼穿？南韓網紅3招洩密　連睡衣也不放過才甜蜜

記者陳雅韻／台北報導

情侶裝一定卡通圖案Ｔ恤或大尺寸帽Ｔ嗎？經營服裝網路商店HEIGL的韓國網紅y.hyein與男友，是文青掛情侶裝的最佳代表人物，無論是正式場合的斯文look、出遊的休閒裝，甚至是睡衣，高挑的兩人都掌握穿衣不花俏原則，靠三大訣竅穿出氣質味道，配上兩人招牌的甜笑，好感度大增。

▲韓國網紅y.hyein與男友是文青掛情侶裝的代表人物。（圖／翻攝y.hyein IG，以下同）

1. 同色系氣質單品

修長的y.hyein喜歡穿簡約的素色長洋裝，男友自然選擇同色系的襯衫，一同展露文青氣息；抑或選擇相同裝飾元素的服裝，例如女孩的百褶裙的細褶子，恰好呼應男友羊毛衫的線條飾紋，也能讓人感受情侶搭配的巧思。

▲細褶裝飾的服裝相呼應，示範好氣質的情侶裝。

2. 同款式一件就好

y.hyein也喜歡與男友穿一模一樣的帽T、大衣，但她精準掌握穿同款一件就好的原則，褲子與鞋子讓男友自由發揮，穿出個人風格，不過兩人最後還是穿上同樣風格的鞋子，甚至是撞同款鞋，好默契實在藏不住。

▲兩人掌握穿同一款一件就好的原則，但常撞鞋顯露好默契。

3. 穿情侶睡衣放閃

咳咳，明明在家穿睡衣沒人瞧見，y.hyein還是要與男友穿同款不同色的睡衣放閃，氣死一票單身狗，兩人還同戴花圈搞笑，為的就是幫自家銷售的睡衣增加曝光啦！

▲在家穿情侶睡衣放閃，氣死一票單身狗。