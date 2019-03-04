「NBA最強鞋頭」擁有超過2000雙收藏！連喬登都問：你這鞋哪來的

編輯／Duke 圖／翻攝自IG@pjtucker、solecollector

NBA賽場上，不只比較籃球技術，腳上的鞋子也是一大亮點，聯盟裡隱藏著許多鞋頭，而當今「NBA最強鞋頭」是誰呢？那就是P.J.塔克（P.J. Tucker），這位曾經被籃球大帝（Michael Jordan）詢問這雙鞋哪來的男人，絕對是當今的鞋頭代表。

在NBA球賽開打之前，會看見球員們走進休息室，而P.J. Tucker手上經常拿著多雙球鞋，準備在賽場上穿著，而他時常著用限量鞋款，在球場上打球，P.J. Tucker也透露，他在上賽季起碼花費美金200,000元（約台幣6,000,000元），拿來購買球鞋。現在就來看看，他究竟有哪些厲害的鞋款呢！

1.Nike Air Yeezy 2 Red October（紅鷹）

這雙是肯爺（Kanye West），出走Nike前設計的Yeezy系列，再發售的11分鐘之內，已經被搶購一空，依尺寸計算的話，市場的最高轉售價，達到了美金8,925元（約台幣267,000元）之高，是一雙夢幻逸品阿！

2. Nike Air Yeezy 2 Pure Platinum（椰子）

這也是肯爺為Nike所設計的Yeezy系列之一，他雖然沒有像紅鷹這麼昂貴，但也是不便宜，售價為美金4,000元（約台幣124,000元），而P.J. Tucker也表示：「椰子雖然不是籃球鞋，但抓地力非常好」，可見他有多麼喜歡把昂貴的鞋款，拿來當籃球鞋穿。

3.NikeCraft Mars Yard Shoe 2.0 Tom Sachs Space Camp

Nike攜手藝術家Tom Sachs推出的聯名鞋款，創作靈感來自於Tom Sachs與NASA科學家的交流，而他的鞋墊是一大亮點之一，是以軟木塞製成的，並且圖案以太空元素為主，這也是P.J. Tucker最喜歡的鞋款，售價為美金3,650元（約台幣109,500元）。

4.Air Jordan 5 Shawn Marion PE

這雙為Jordan Brand在2001年為馬利安（Shawn Marion），特別推出的鞋款，本是一雙專屬於Shawn Marion的鞋款，而P.J. Tucker竟然也有，並且作客黃蜂隊主場時，穿著此鞋款，而場邊的Michael Jordan就問：「你到底從哪弄來這雙鞋的」，P.J. Tucker也說他還有一雙黑的，不過，這雙沒有市售，所以售價就不得而知了。

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