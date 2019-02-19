資生堂「Gallery Compact」限量蜜粉太美！9種文青包裝滿足少女心

編輯／Ann 圖／翻攝自IG@gallerycompact

GALLERY COMPACT是資生堂旗下的最新品牌，2019一開春就推出了限定蜜粉，更找來創意工作者操刀，將外包裝打造成時下最夯文青風，9種造型一推出就引起熱議，一定能滿足妳的少女心。

Gallery Compact第一波推出的產品以「SPRING CRUSHING 春日的一見鍾情 」為主題，光聽到名字就讓少女們戀愛，而外包裝出自IG上的3位人氣插畫家，打造出獨具文青風格的蜜粉，讓妳每一次補妝都能被深深吸引著。

插畫家 Masami Yanagida的作品強調繽紛色彩，以花草水果等浮想聯翩的設計入畫，無厘頭的搞怪風格，絕對能吸引大批少女。

泰國服裝品牌 SRETSIS 的創作就顯得文藝許多，以小花小草點綴森林中的植物，圓環式的浪漫設計，頗有春天來臨的氣息。

身為黑白控的粉絲，千萬別錯過插畫家 Nishikubo Sayuri的作品，以時下極為流行的簡約風格，呈現出各種意向作品，像是代表復活節的「兔子」，在可愛之餘也賦予新生命。

Gallery Compact的粉餅不僅在外觀上吸引粉絲，粉質也相當細膩，打造淡妝的清透感，春夏即將來臨，勢必掀起一波搶購潮。

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