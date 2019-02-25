從牙齒形狀看你的個性　長方形很固執、三角形的人超愛講話

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雖然人類都擁有牙齒，但是每個人的牙齒多多少少都會長的不一樣，你有沒有想過牙齒的形狀跟個性也會有關係呢？現在就來看看自己的「門牙」，大概是屬於怎麼樣的形狀，也可以順變觀察一下身邊的朋友們，看看他們的個性是否和牙齒真的有相關呢？

《短方形》

門牙屬於四方型的人，是個聰明的人，喜歡理性的思考問題，頭腦很機智，也喜歡學習、吸收新知識，儘管人緣不錯，但通常還是習慣自己一個人解決問題，覺得事情按照計劃來走才是最有效率的方式。對於個人的空間很要求，就算獨自一人也不會感到孤單。

▲陳意涵的牙齒幾乎一樣大，屬於方方正正的類型。（圖／翻攝自IG@aboutchenfafa）

《長方形》、《兔寶寶》

有些人的門牙會比兩旁的牙齒大一些，長度也比較長一些，有點像是兔寶寶一樣的可愛門牙，有著長方形門牙的人很有領導力，整個人很有元氣，有著自我堅持的目標，非常有想法，善於控制、支配，相對的，有時比較固執，難聽進別人的意見，是個堅強、有自信的行動派。

▲Chiara的門牙屬於長方形，笑起來很親切又可愛～（圖／翻攝自IG@chiaraferragni）

《橢圓形》

牙齒的邊緣較圓滑，門牙屬於橢圓形的人，個性比較內向、慢熟，因為你很容易害羞，心思也很細膩，善於觀察周遭的世界，非常富有同理心，有點缺乏安全感，所以又需要人的陪伴，多加認識你就會發現可愛的一面，善良又討喜。

▲周子瑜的門牙下緣就有點圓圓的。（圖／翻攝自pholar.co）

《上窄下寬三角形》

三角形的意思並不是完全的正三角形，而是上面窄下面寬的形狀，通常發生在牙齒比較小的人身上，擁有這樣門牙的人，簡單來說就是很愛說話，朋友聚會有你在就絕不會冷場，個性很陽光、活潑，很喜歡到處玩，嘗試新鮮的事物，喜歡做的事情就會容易入迷，總體來說是一個正向的人。

▲通常上窄下寬的牙齒會比較小，像是劉亦菲。（圖／翻攝自劉亦菲微博）

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