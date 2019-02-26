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帽子怎麼戴才好看？5細節學起來　瓜子臉就該戴「棒球帽」

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編輯／Duke　圖／翻攝自IG@ettong1979、@xxxibgdrgn、@sunnyboyyy

如何把一頂帽子戴得好看，其實也是一門學問，很多人在鏡子前面照來照去，怎麼樣都不滿意，那帽子到底要怎樣戴才會好看，下面整理出5個重點，以後就不用再擔心，帽子這樣戴不好看。

1.選對帽型

如果臉型較小或較長的人，不建議戴帽型較高的帽子，這樣會顯得頭很大，盡量選擇貼合頭部的帽款，像是五分割帽、棒球帽，整體看來也不會有頭重腳輕的感覺哦。

▲5種帽子戴法。（圖／翻攝自IG@ettong1979、@xxxibgdrgn、@sunnyboyyy）

2.鬆緊適中，要戴的剛剛好

常常有人把帽子戴的太緊，這樣會讓臉型顯得臃腫，戴得太鬆又會顯得太嘻哈，最好的方法就是，鬆緊適中，戴在額頭一半在高一點的地方，如果想走韓系的感覺，可以適當的把瀏海放出來，這樣會有不錯的效果哦。

▲5種帽子戴法。（圖／翻攝自IG@ettong1979、@xxxibgdrgn、@sunnyboyyy）

3.反戴

不管什麼帽款，反戴都是很好的一種戴帽子方式，這種戴法可以裝扮，也可以顯得年輕，比較建議把厚重的瀏海收進去，盡量露出額頭就對了。

▲5種帽子戴法。（圖／翻攝自IG@ettong1979、@xxxibgdrgn、@sunnyboyyy）

4.在帽子上加裝飾物

如果是比較浮誇的人，或許可以嘗試在帽子上加頭巾，來營造出不一樣的感覺，或是參考韓流巨星G-Dragon（GD）在帽沿上加上夾子，也有特別的氛圍哦。

▲5種帽子戴法。（圖／翻攝自IG@ettong1979、@xxxibgdrgn、@sunnyboyyy）

5.呼應身上的顏色

只要記得一個重點，不要搭配太多亮色系的物品，身上已經有一樣，帽子就不要搭配太亮的顏色，可以呼應的褲子、上衣、鞋子，甚至是襪子都可以哦。

▲5種帽子戴法。（圖／翻攝自IG@ettong1979、@xxxibgdrgn、@sunnyboyyy）

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關鍵字：

帽子, 戴法, 帽型, 帽款
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