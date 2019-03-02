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國民男友尚恩曼德斯脫了！「大秀六塊肌」只穿CK內褲帥翻歌迷

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還記得2015年小賈斯汀替Calvin Klein拍攝的性感宣傳照嗎？原先該是張收買粉絲芳心的火熱照片，卻因為被揭發肌肉與褲檔都被偷偷地修圖修大，而搞得網民紛紛拿小賈做梗圖、當玩笑話。同樣由Youtube起家，自出道以來便一直被拿來和小賈斯汀相提並論的尚恩曼德斯，雖身形高挑（187公分）、身材壯碩，臉蛋也精緻無比，不過向來打著「鄰家男孩」的安全牌——孰不知，現年20歲的他終於在昨日決定加入「性感男星」戰局，發布了自己替Calvin Klein拍攝的兩張「上空」宣傳照！

▲CK。（圖／翻攝自IG）

在第一張照片中，尚恩曼德斯僅穿著一件白色內褲，倚靠著廚房流理台的手臂，身上精壯的線條在從左側打來的燈光輔佐下一覽無遺。

▲CK。（圖／翻攝自IG）

另一張換上黑色內褲的照片中，國民男友慵懶地坐在一張紅椅上，眼神迷離地直盯著鏡頭，撩人無比。右側擺放的電吉他或許是想帶出尚恩的一些音樂氣息與天賦，不過肉身在前，誰還有空管音樂！

▲CK。（圖／翻攝自IG）

這組照片立刻在剛獲得葛萊美兩項提名的男歌星Instagram上面狂吸680萬愛心，並且引來好友查理普斯留言：「哈哈哈哈哈，天啊！」饒舌歌手Hoodie Allen更寫道：「在我女友看到這張照片前把它給我刪了！」

▲CK。（圖／翻攝自IG）

不管你喜歡的是尚恩曼德斯鄰家男孩的那面，還是衣著下的狂野靈魂，我們相信你或許也開始懷疑：「海莉鮑德溫當初怎麼會離開他奔向小賈呢⋯⋯」

文／Harper's BAZAAR　圖／Instagram @shawnmendes

＊本文由 Harper's BAZAAR Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
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關鍵字：

哈潑, CK, 內褲, 尚恩曼德斯, Calvin Klein
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