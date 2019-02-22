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「喜歡的人總在彼岸」　就算不相信緣分也要試著給彼此一個機會

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編輯／JJ　圖／翻攝自Unsplash

「喜歡我的人我不喜歡，我喜歡的人卻總在彼岸」這句歌詞出自於阿肆的《預謀邂逅》，相信也道出了許多少女的心聲，單身了這麼久，覺得愛情之神永遠不會眷顧自己，也許早就已經習慣這樣的情況，所以也放棄了對緣分的期盼，但有時候會不會其實是自己給自己斷送了機會呢？

▲預謀邂逅。（圖／翻攝自UNSPLASH）

在阿肆的這首《預謀邂逅》中，描述的是一位女孩喜歡一位男孩，整天都在思考如何才能與男孩「偶遇」，所以總是計畫性地出現在他面前，希望他哪天覺得自己面熟而來搭訕，甚至下雨天故意不帶傘、去他常去的咖啡廳坐一下午，可是現實總是不盡理想，這故事的原版是兩人最後錯過了。

▲預謀邂逅。（圖／翻攝自UNSPLASH）

 「我喜歡的人總在彼岸」：總是喜歡太遙遠的人

尤其是學生時代時，女孩們多少都曾暗戀過其他男生，為了博取注意而做過許多類似的事情吧？為什麼會覺得喜歡的人總在彼岸呢？最有可能是因為你總是看上距離很遙遠的對象，不是說高攀不起，在愛情裡沒什麼位階之分，而是所有事情都有個機率，不過是剛好挑到一個成功機率極低的對象，如果老是這樣看上不可能的人，自然就錯過了更多適合的機會。

▲預謀邂逅。（圖／翻攝自UNSPLASH）

「喜歡我的人我不喜歡」：試著給彼此一個機會

把角色調換過來，或許也正有人不斷的想抓住你的目光，在茫茫人海中要找到一個欣賞自己的人有多珍貴，如果你看也不看就決定把人家當空氣，你可能就再也沒有機會了解他了，沒有人說給一個機會是答應交往，而是一個相處的機會，或許在相處過後你會發現他身上原本看不到的優點，也可能他發現你沒有想像中這麼好就會自己離開，所以不要因為一開始沒興趣就完全拒人於千里之外。

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關鍵字：

男女, 感情
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