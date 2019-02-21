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Fakeme太陽眼鏡更輕了　聯手南韓名模造時髦框

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記者陳雅韻／台北報導

南韓潮流眼鏡品牌Fakeme舉辦春夏新品發表會，設計主題訂為「Repair the Future修復未來｣，反思過去所帶來的現在並重新認識過去的價值，才能改變未來，具體行動是讓復古元素再現，但鏡框更薄更輕，讓時尚與舒適度並存，並與南韓知名男模Keem Wonjoong合作推出聯名款，創造話題。

▲▼ Fakeme 。（圖／公關照）

▲Fakeme太陽眼鏡深受潮男潮女喜愛。（圖／陳雅韻攝）

與男模Keem Wonjoong聯名的光學眼鏡EEM與Fakeme過往設計不同，厚切板料與兩側微微上挑的框形更顯時髦，而眼鏡尺寸型號首度刻在鏡腳外側，顯現他所追求的與眾不同。

▲▼ Fakeme 。（圖／公關照）

▲Fakeme與南韓名模Keem Wonjoong聯名的光學眼鏡EEM，6,800元（圖／品牌提供，以下同）

太陽眼鏡系列則以顏色繽紛的板料為主，搭配淺色鏡片，營造80年代的復古風格，新框形Layton正是代表作，由厚板料打造的小圓框眼鏡別具特色；而名為Fortunate的太陽眼鏡誠如其名，屬於不挑臉形的百搭款，共有黑、紅、裸色與湖水綠色供選擇。

▲▼ Fakeme 。（圖／公關照）

▲Layton圓框太陽眼鏡共3色，單款7,200元。

▲▼ Fakeme 。（圖／公關照）

▲不挑臉形的Fortunate裸色太陽眼鏡，未定價。

關鍵字：

Fakeme, 太陽眼鏡
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