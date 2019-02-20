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Dazzling老闆娘楊秀容自爆離婚　獨立帶雙胞胎兒、不急約會

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▲▼ Janet 。（圖／IG）

▲Janet（前排左一）在生日會po文上宣告單身。（圖／翻攝janetdazzling IG，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

近幾日頻頻在IG po慶生照的Dazzling Cafe總監楊秀蓉（Janet），照片中她與孫芸芸等一幫好友笑得開心，文中卻寫著她恢復單身、希望找到新對象，自爆斬斷6年婚姻，同時給自己打氣「New Janet, Go｣！她透露1年半前因個性不合與孩子的爸分手，表示：「一雙寶貝兒子由我帶。｣

▲▼ Janet 。（圖／IG）

▲Janet（右）與前夫仍保持朋友般的關係。

Janet是名媛圈有名的女強人，從經營Dazzling飾品店起家，逐步跨足入餐飲界，成功打造餐飲品牌Dazzling Cafe，颳起蜜糖吐司旋風，事業版圖還擴及大陸、香港、新加坡與英國等10間店，並與羅志祥合作在杭州開店Bedazzled，以及飲品品牌珍蜜堂。

2013年Janet與小2歲、從事期貨業的Steven結婚，婚後1年她因輸卵管不通決定做試管嬰兒，成功生下健康的雙胞胎男娃，讓她開心成為「曬娃魔人｣，唯獨Steven依舊低調，鮮少在鏡頭前曝光。

▲▼ Janet 。（圖／IG）

▲雙胞胎兒子是Janet的心靈支柱。

Janet透露，1年半前因個性不合與Steven離婚，原本不想公開，但朋友鼓勵她邁向新生活，因此她選擇在生日宣告恢復單身，她表示與前夫保持如朋友般的關係，孩子每周至少會與爸爸見面一次，只要Steven想見孩子隨時都歡迎。而對於未來感情，Janet說：「情順其自然，找一個愛我、懂我、疼我孩子的人就好了。｣

▲▼ Janet 。（圖／IG）

▲離婚後Janet曾po出前夫與兒子的父子背影照。

關鍵字：

楊秀蓉, Janet, Dazzling Cafe
fashion.net

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