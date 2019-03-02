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2019婚禮正在夯什麼！準新人必看　婚禮舉辦5大趨勢一定要知道

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準備步入禮堂的新人們，還在尋尋覓覓最佳婚禮嗎？不如看一下新的一年婚禮趨勢有哪些，今年的婚禮最夯的元素是什麼！

元素1、環保婚禮

隨著環保意識逐漸抬頭，越來越多人重視這項議題，像是去年大婚的英國皇室尤金妮公主，就以「plastic free」為主題，強調在婚禮上不使用任何塑膠用品，因此，不少人決定效仿她的婚禮，同時為環保盡一份心力。此外，越來越多人也將喜帖改成電子化，減少紙張的浪費。

元素2、桌邊調酒服務

在婚禮上酒精絕對是不能缺少的必需品，有別於以往提供單一酒類，現在婚禮越來越多人直接找來流動的調酒吧進駐，讓賓客在婚禮上可以即刻飲到各式調酒。

元素3、虛擬互動拍照裝置

互動式的拍照機器頻繁出現在各種活動場合，婚禮自然是不能錯過，除了新人可以留下美好的回憶，前來參加婚禮的賓客也可以跟新人們同框拍照，機器除了具備拍照功能，還能幫大家變換造型、裝扮等，很適合婚禮上使用增添熱鬧氣氛。

元素4、大自然婚禮

在某部電影裡頭，男、女主角把教堂變成充滿花草的河邊，走道也模擬成真正的河道，讓新娘步入其中，這樣一幕在網路上引起討論，既夢幻又能滿足每位女孩的幻想。以大自然為主題的婚禮趨勢逐漸看漲，想結婚的新人們可以參考看看。

元素5、主題婚禮

提到主題婚禮大家一定會想說「老套」，但千萬別誤會，今年流行的主題婚禮指的是電影般的主題婚禮，例如星球大戰、哈利波特等，最適合擁有同樣喜好的年輕情侶們，而且與會的賓客也必須就主題進行穿搭，讓整場婚禮充滿電影元素，絕對會讓新人及參加者永生難忘。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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