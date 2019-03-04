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米蘭直擊／「喀什米爾之王」女裝注入男裝魂　塑優雅幹練味

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▲Brunello Cucinelli於米蘭時裝周舉辦2019秋冬系列發表。（影／記者張妤瑄攝）

記者張妤瑄／米蘭報導

義大利「喀什米爾之王」Brunello Cucinelli（BC）於米蘭時裝周期間舉辦2019秋冬系列女裝發表，以摩登的現代女性特質為設計靈感，不走浮誇的路線，以黑、白、駝等大地色系交織而成，男裝元素更是重點，宛如燕尾服的領片、亦或者大量格紋西裝皆是如此。

秋冬融入70、80、90年代各個時期的流行元素，融合過去的精彩片段描繪新意。

▲米蘭時裝周／Brunello Cucinelli 2019秋冬系列發表。（圖／Brunello Cucinelli提供）

▲米蘭時裝周／Brunello Cucinelli 2019秋冬系列發表。（圖／Brunello Cucinelli提供）

▲秋冬系列注入許多男裝元素，西裝背心、燕尾腰封、面料等。（圖／品牌提供）

輪廓上以70年代流行的高領、深V領為主要，細節上包含北歐風圖騰或是流蘇皆能呈現隨興恣意的態度，不少服裝也用帶點浪漫感的荷葉邊做點綴；80年代流行的高腰褲也出現其中，配件則讓腰封、多口袋腰包重出江湖；90年代的簡約風格，百搭的黑白色系、精緻的纳帕皮革面料，都成了重點元素。

▲米蘭時裝周／Brunello Cucinelli 2019秋冬系列發表。（圖／Brunello Cucinelli提供）

▲米蘭時裝周／Brunello Cucinelli 2019秋冬系列發表。（圖／Brunello Cucinelli提供）

▲米蘭時裝周／Brunello Cucinelli 2019秋冬系列發表。（圖／Brunello Cucinelli提供）

▲北歐風圖騰形塑隨興愜意風格，腰包、工具包則是取自80年代的流行元素。（圖／品牌提供）

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男裝元素在本季十分重要，不管是從設計面向或是搭配面向皆是如此，晚裝從男士禮服中汲取靈感，無尾燕尾服、西裝背心、緞面翻領、百褶連衣裙、褲裝長裙等，皆從男士正裝延伸而來。另女人秋冬必備的基本款坑條毛衣等，也可與男士夾克搭出現代女子的獨立氣質。

▲米蘭時裝周／Brunello Cucinelli 2019秋冬系列發表。（圖／記者張妤瑄攝）

▲米蘭時裝周／Brunello Cucinelli 2019秋冬系列發表。（圖／記者張妤瑄攝）

▲米蘭時裝周／Brunello Cucinelli 2019秋冬系列發表。（圖／記者張妤瑄攝）

▲男裝元素是本季重點。（圖／記者張妤瑄攝）

關鍵字：

米蘭時裝周, 時裝周, Brunello Cucinelli, 2019秋冬, FW19, MFW, BC
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