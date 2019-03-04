男人無法抵擋的小細節！5招保養術擁有柔順秀髮、粉嫩雙唇

很多女孩屬於被動型，在喜歡的男生面前就是不敢主動表達自己的心意，這時候為了讓男人主動出擊就得使出渾身解數利用充滿誘惑的小心機讓他按奈不住想馬上得到妳的衝動，但想成功讓男人上鉤平時就該認真的照顧才能養出令他充滿遐想的蜜體，女孩們快開始勤奮保養就為了這一天的到來啊！

心機誘惑1：可口渾圓白嫩雪乳

當和心儀對象約會時，有的女孩可能會選擇穿上領口較低的上衣展現自己性感女人味的一面，為了擁有可口嫩白的胸部肌膚，平常可以趁著洗澡的時候以水柱向上45度角沖打雪乳促進紅潤，並在沐浴結束後擦上橄欖油或嫩白乳液搭配由外向內的按摩就能達成美胸目標！





▲COSMO Angel推薦：L'OCCITANE 歐舒丹乳油木保濕身體霜，200ml，NT$1,980元。



心機誘惑2：完美纖細腿部線條

絕對沒有男人可以抵擋得了女人纖細光滑的美腿，因此為了避免久站、常穿高跟鞋導致粗壯小腿的產生，每天將雙腿貼在牆上呈現V字型打開抬腿20分鐘慢慢拉筋對小腿肌的舒緩非常有效，另外配合每週一次的除毛及去角質清除毛孔內的髒污並代謝老廢角質，名模般的光滑纖細美腿就離妳不遠啦！

▲COSMO Angel推薦：CHANEL 香奈兒CHANCE橙光輕舞身體乳液，200ml，NT$2,450元。

心機誘惑3：粉嫩Q彈啾啾雙唇

其實對某些人來說嘴唇比胸來得更性感，所以想要養出粉嫩又Q彈的雙唇除了平常要避免舔嘴唇導致更加乾澀外，每天可以在擦上護唇膏後畫圈按摩幫助循環，接著再厚敷上一層唇膜藉著睡眠時間為妳的雙唇注入養分深層修護，讓男人在和妳約會時看著妳那粉嫩ㄉㄨㄞㄉㄨㄞ的雙唇就忍不住想親下去啊～

▲COSMO Angel推薦：M.A.C光療唇油，12ml，NT$850元。

心機誘惑4：觸感滑嫩細緻雙手

女生的手真的要好好保養，否則要是在約會時讓心儀對象摸到妳粗糙的手掌或看到妳乾燥發黑的指關節可是會讓他們嚇到魂飛魄散啊！在保養手部肌膚時可以先準備一盆溫水將雙手浸泡3-5分鐘充分軟化角質，接著以溫和的去角質霜按摩手部尤其加強指關節，最後將多餘的水分吸乾後擦上厚厚的護手霜就可以啦！





▲COSMO Angel推薦：JO MALONE身體磨砂凝膠，200ml，NT$1620元。

心機誘惑5：柔順飄逸秀髮

女孩那不經意飄過並散發香氣的柔順髮絲真的能讓男人為之顛倒，為了避免頭髮毛躁的第一步就是一定要將頭髮吹乾千萬不要因為懶惰不吹頭髮，因為水份會讓頭髮膨脹迫使角質層往上，發生次數太頻繁時頭髮就容易毛躁斷裂，等到頭髮半乾狀態時再塗上護髮產品賦予髮絲滿滿的養分，另外養成每週2次以髮膜深層護髮就能終結毛躁，讓秀髮更健康柔順！

▲COSMO Angel推薦：Rene Furterer 荷那法蕊LUMICIA櫻桃粉漾燦光修護膜，250ml，NT$2,300元。



文／柯夢波丹 圖／IG、品牌提供

＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

更多流行時尚資訊，盡在《柯夢波丹》

【延伸閱讀】

【撩男美人計】勾起雄性的狩獵慾望，讓男人聞到就高潮的22支麝香玫瑰香水推薦清單

曾之喬每天早上「用油漱口」十分鐘、靠它改善肚子贅肉⋯女人30歲前一定要養成的7個好習慣