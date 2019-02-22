《觸及真心》劉寅娜美到爆！8招「高級女人味穿搭」撩男一定中

2019 上半年最引人注目的韓劇之一，非正在熱播的《觸及真心》不可！《鬼怪》虐心 CP 劉寅娜和李棟旭在這部戲中再續前緣，一個是高冷律師、一個是甜萌大明星，會擦出什麼新火花讓粉絲超期待！而目前大家討論度最高的，就是我們的女主角劉寅娜了！

劉寅娜在劇中飾演人氣女星吳真心（藝名：吳允書），也因此從出場開始每一套造型、每一個畫面都彷彿是美肌全開、拍電影那樣美到超讓人心動，整個巨星氣場炸裂！不管是什麼商品，只要讓她隨手一拿就彷彿在拍廣告海報，超精緻的完美顏值加上凹凸有致的性感身材，渾身上下充滿了高級感女人味，別說男人了，連女人都深深被她吸引！

即使已經 36 歲了，皮膚還是吹彈可破不說，私底下的她打扮起來更是女人味十足，根本就是超級發電機！現在就一起來參考劉寅娜 sense 滿分的女人味穿搭吧！

劉寅娜剛出道時星途不太順利，27 歲前仍默默無名，她也曾在訪問中說過自己曾經有過成為小配角的覺悟。一直到後來她得到在經典韓劇《秘密花園》、《來自星星的你》的演出機會，慢慢累積人氣才打開知名度。努力不懈的女人會發光，在追《觸及真心》的同時，不妨參考劉寅娜在劇中和私底下的打扮，為日常造型加入一點小性感吧！

劉寅娜穿搭術 1：貼身禮服強調出身材曲線加強女人味





劉寅娜出席《觸及真心》記者會時，身穿一套閃亮貼身的黑色小禮服，讓她原本就白皙的膚色更加透亮，收緊的腰線讓她的曲線畢露，小性感的深 V 加上短裙和一雙大長腿，露的剛剛好，整個人充滿女人味！

這時候搭配一雙高跟襪靴，讓腿部線條更加延伸，整個人看起來抽高又顯瘦，新的一年跑趴不妨參考看看！





劉寅娜在韓劇《觸及真心》中飾演知名女星吳允書，第一集就以紅毯造型曝光，一襲白色貼身半透視禮服，也太美了吧！深 V 的剪裁性感之餘還有修飾臉型的效果，搭配清爽妝容和簡單盤髮，簡約大氣又優雅。

劉寅娜穿搭術 2：突顯腰線帶出女人味

要讓造型散發女人味，首要是懂得突顯腰線，不要吝嗇把自己的身體線條展現出來！如果擁有和劉寅娜一樣的好身材，不妨穿短版上衣露出小蠻腰。如果沒有也沒關係，穿上在腰間有收緊效果的服裝也能有展現曲線的效果。

除了短版上衣，可以像劉寅娜這樣搭配腰帶突顯纖腰，別忘了挑選膝上短裙的洋裝款式，穿上短靴露出一雙長腿大秀婀娜美態。

劉寅娜穿搭術 3：露出誘人鎖骨來讓女人味噴發



穿襯衫的劉寅娜顯得氣質大方，解開襯衫的幾顆鈕扣或是其他 V 領上衣，就能露出鎖骨位置，纖細的骨感能充分展現女人味。

劉寅娜穿上一字領條紋上衣，將目光聚焦在鎖骨上，以輕鬆的牛仔褲搭配一雙尖頭高跟鞋，再用太陽眼鏡增加造型感，休閒卻不失優雅。

劉寅娜穿搭術 4：印花洋裝提升女人味氣場

有什麼比印花更能讓女性散發出柔美氣質的？劉寅娜私底下偏好各種印花的短洋裝款式，結合荷葉邊的設計，讓舉手投足都變得浪漫起來，簡單一件再搭配黑色襪靴，走在街上回頭率百分百！

除了花朵圖案，從去年就開始流行的格紋也是不錯的選擇，同樣強調荷葉邊的設計，讓女人位從小細節開始加分。

劉寅娜穿搭術 5：吊帶洋裝內搭襯衫散發熟女氣息

這種造型非常推薦給上班族參考！為襯衫造型添加變化性和女人味，將合身的吊帶裙當做外搭，裡面穿上一件寬鬆的素面襯衫，不知不覺散發出性感的熟女韻味，也是韓妞相當喜歡的一種搭配方式喔！

吊帶短裙內襯一件半透視襯衫，造型可愛又俏皮，在男生眼中更是滿滿的女人味啊！

劉寅娜穿搭術 6：中性風衣增添率性女人味

想要和歐膩一樣成為感覺成熟、優雅又美麗的女人，那一件中性的風衣絕對不能少！風衣帶有成熟的女性魅力，只要一件就能讓時髦感提升，內搭隨性配上一件高領上衣，再搭配牛仔褲和高跟鞋或短靴，看起來又 Young 又 Chic！

黑色的風衣搭配高腰牛仔褲，內裡穿上素面的Ｔ恤就好有型！用太陽眼鏡提升時髦感，天天這樣穿女人味滿滿！

劉寅娜穿搭術 7：合身洋裝盡顯曲線美



劉寅娜喜歡穿這種合身的連身裙，貼身剪裁突顯她的傲人曲線，針織質料有助提升氣質，看起來舒服、性感而優雅。色系上特別推薦粉色系，給人一種不過頭的溫柔女人味印象。

粉嫩色的針織洋裝把女人味都帶出來了！趕快去Get一件啊！

劉寅娜穿搭術 8：隨性不造作的親和女人味



劉寅娜和 IU 年紀相差 11 歲但兩人情同姊妹，還會一起到處旅行，是韓國演藝圈讓人羨慕的好友關係。在 IU 的個人 Instagram 也常常可以看到劉寅娜的身影，相片裡的她身穿一件西裝外套和毛帽，跟劇集的性感造型大相逕庭，但這樣的搭配方式，感覺年輕之餘，又給人溫暖、自在、優雅的親切感。

一件厚棉外套，配上灰色西裝褲，腰間綁上格紋襯衫作出層次感，瞬間變成俏皮又可愛的小女孩！偶爾施展這種反差的魅力也是很吸引男人的。

文／柯夢波丹 圖／IG

＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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