工作狂卻又渴望一段長久關係　愛情事業真的沒辦法兩得意嗎？

編輯／Duke 圖／翻攝自A Star is Born官網、Unsplash

想像一下愛情事業兩得意，多麼美好，有這樣的人生，絕對是幸福的代名詞，但能達成的人有多少呢？愛情與工作要兼顧到底有多難，有看電影《一個巨星的誕生》的人應該能了解，這背後所代表的是什麼。

假設是太專注於愛情的人，腦中所想的永遠是另一半，其他瑣碎的事，能不管就不管，在工作上不會想拚，只想要穩穩度過，能過日子就好，注重的是跟另一半的生活，也常常不理會朋友的邀約，漸漸的，把生活重心全部放在另一半身上，當失去愛情的時候，等於失去了一切，因為什麼都沒了，奉勸這樣的朋友，多多跳脫束縛的框架，不要傻傻的，等到失去了才開始後悔。

如果是太專注於工作的人，每天都很拼命的工作賺錢，有開不完的會議，下班不是回家陪另一半，而是交際應酬，就算回到家，也是在關注投資市場近況，根本沒有時間顧及另一半，最終獲得新的工作機會或是成就時，愛情就走了，並且被對方當成「工作狂」看待，這邊奉勸各位，有機會把工作看輕一點，看看留在身邊的另一半，談談內心的想法，這是維持長久關係最好的辦法哦！

愛情與工作都是人生難題，要學會將這兩項立於平衡點，是需要時間的歷練，但何不停下腳步，看看已經成功的人，如何做到，不妨去詢問一下，一定會獲益良多的！

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