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四款「天然唇膏」吃下去也不怕　顏色絕美又滋潤， 孕媽咪也愛用

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越來越多人講求「健康、安全」，連彩妝也不例外，以唇膏來說，很多人認為塗在嘴巴上的唇彩是最容易吃進肚裡，這樣到底安不安全？

▲能吃的口紅。（圖／美人圈）

因此不少品牌開始會推出天然、有機、不危害大自然等彩妝品，但越天然越不代表顯色度、持久度會比較差哦～以下這幾款唇膏成分天然，其中還有連「孕婦」都能使用的～

bite beauty THE MULTISTICK 4.75g　約NT＄740

來自加拿大的品牌，完全「食用」等級，據說實體店只在SEPHORA有販售；除了彩妝上的安全，他們更要有「DAMN THAT’S GOOD」的驚人表現。

▲能吃的口紅。（圖／美人圈）

而MULTISTICK這系列的唇膏很特別，是3in1的！還可以作為腮紅、眼影來使用，共24色，其中＃Almond也算熱賣色，質地偏奶霜狀、很滋潤，但是是輕薄、好塗抹的，不過網友評價還是會有一點點小沾杯。

▲能吃的口紅。（圖／美人圈）

另外，只要名稱尾巴出現「Pearl」清一色都是帶微珠光感，偏特殊色因此不少國外部落客拿來當眼影也很美。

Fresh Sugar 「TINTED LIP」 Treatment SPF15 4.3g　約NT＄740

fresh各位一定不陌生，主打百分百純天然成分，光是唇部護理就能歸一大類別了，最大特色就是即便舔到還真有在吃糖的感覺。

▲能吃的口紅。（圖／美人圈）

他們家的護唇膏以紅糖為基底，天然之餘，滋潤度還很棒！但要有潤色效果則會推薦他們家的＃TINTED LIP系列，主要還有含 SPF15 的防曬係數，預防嘴唇老化，而且前陣子pantone的珊瑚色（右圖）他們家也有。

▲能吃的口紅。（圖／美人圈）

不過就一般的無色護唇膏其實就收買一堆人心了，而且嘴唇很乾的時候做急救護理效果也很棒。

Karen Murrell lipstick 4g　NT＄680

來自紐西蘭的品牌，也直接主打連孕婦都可以使用的唇膏！而且進官網看9成也都是唇彩為主，外觀裡到外也很精緻不輸專櫃～

▲能吃的口紅。（圖／美人圈）

以多種的植物精油為主，還含酪梨油、荷荷芭油等滋潤成分，而且據說每一隻打開都有淡淡的「肉桂」香味！屬於天然的植物口紅，相對膏體也會比較軟一些，因此也有網友建議可以先放置冰箱1～2小時讓它固定。

Burt's bees 摩登好漾彩唇膏 3.4g　NT＄680

再來就是大家熟悉的蜜蜂爺爺啦～其中光是護唇膏也是大家心目中愛用品之一。

▲能吃的口紅。（圖／美人圈）

一共有18款顏色，而＃ lily lake 的乾燥玫瑰據說是缺貨的熱賣色，主打100％天然，連包裝也是環保材質，而且外觀很用心還設計成蜂巢狀；添加辣木子、覆盆子油的天然保濕成份，滋潤度很棒，還帶點微光澤感，不過質地偏軟，因此不少網友也建議擦時得小心以免斷掉。另外，顏色還是得靠補擦才會比較持久哦～

文／美人圈　圖／翻攝自Pinterest、IG@bitebeauty、@freshbeauty、@karenmurrellofficial、MakeupAlley、Modish Ramblings

【延伸閱讀】

精選4款話題「多色唇膏」！哪款才能打造出最自然的漸層效果

好想要的BABY水嫩嘟嘟唇，這六支精選滋潤唇膏也可以做到！

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美妝, 唇膏, 天然, 環保, 食用
fashion.net

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