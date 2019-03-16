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星・穿搭／陳妤套《慾望城市》美鞋超緊張　高跟鞋白癡啟動女星養成任務

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▲陳妤難得穿上洋裝、高跟鞋，大呼緊張。（影／記者林明瑋攝）　 

記者陳雅韻／台北報導

新生代演員陳妤因從小好動，被媽媽當兒子養，她進了演藝圈繼續玩衝浪滑板，玩出女明星避之唯恐不及的瘀青傷痕都不怕。這回她收起男孩調皮性格，套上因影集《慾望城市》大紅的美鞋MANOLO BLAHNIK，她難掩忐忑心情，直呼：「太夢幻，好緊張喔！」

▲▼星穿搭專題，陳妤。（圖／記者張一中攝）

▲陳妤穿Blumarine洋裝搭MANOLO BLAHNIK Hangisi高跟鞋42,800元，手拿包75,800元。（圖／記者張一中攝）

陳妤招認高跟鞋是她的障礙，穿上總有軟腳的感覺，走紅毯或出席活動也怕高跟鞋踩到長裙擺出糗。這回首度穿上MANOLO BLAHNIK，當中Diaghi裸色綁帶高跟鞋立刻擄獲她的心，因為繫帶設計不僅美，還把她的腳固定了！

▲▼ MANOLO BLAHNIK 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲▼星穿搭專題，陳妤。（圖／記者張一中攝）

▲陳妤穿Moschino 搭MANOLO BLAHNIK Diaghi裸色綁帶高跟。（圖／記者張一中攝）　

而MANOLO BLAHNIK的Hangisi 10周年紀念鞋，則被她納入女性必買清單中，因為鞋款樣式夠經典，側邊還有意義非凡的「A decade of love｣刺繡字樣紀念，她笑稱：「這雙可以抵個3、5年，我是金牛座很務實的。」

▲▼ MANOLO BLAHNIK 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲令陳妤心動的MANOLO BLAHNIK的Hangisi 10周年紀念鞋45,800元。

換上Paul Smith褲裝、搭配Moschino球鞋，還是陳妤最自在的穿搭，不過她體悟到藝人必須要能撐起各種風格，因此將此次時尚專題視為女明星養成任務，讓她有自信駕馭高跟鞋。

化妝：蘭蔻
髪型：four hair concept/Zoe Luan

▲▼星穿搭專題，陳妤。（圖／記者張一中攝）

▲Paul Smith褲裝搭Moschino球鞋，還是陳妤最自在的穿搭。（圖／記者張一中攝）　

關鍵字：

陳妤, MANOLO BLAHNIK, Paul Smith, Moschino
fashion.net

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