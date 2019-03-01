米蘭直擊／楊冪細腿秘密武器　SW秋冬靠「星星」裝可愛



▲Stuart Weitzman是楊冪愛鞋品牌，快跟著我們一起搶先直擊2019秋冬新鮮貨。（影／記者張妤瑄攝）



記者張妤瑄／米蘭報導

美國時尚鞋履品牌Stuart Weitzman搭著米蘭時裝周順風車，在此時此地舉辦首席設計師Edmundo Castillo首個操刀創作的系列，2019秋冬新品發表選在二十世紀博物館（Museo del Novecento）舉行，窗戶外就是米蘭大教堂，當代與歷史的融合，對新官上任來說頗具象徵意義。

▲Stuart Weitzman在米蘭大教堂旁的二十世紀博物館舉辦2019秋冬新品發表。（圖／品牌提供、記者張妤瑄攝）



踏入發表會現場，映入眼簾的驚喜，是在經典款鞋包之中注入「閃爍星」刺繡圖案的系列，當樂福鞋、馬汀靴、包袋上鋪排上星星刺繡後，顯眼的光芒再也藏不住，可愛值猛烈上升，極為搶眼。

▲首席設計師Edmundo Castillo操刀的首個系列在經典中注入新意，星星刺繡當屬最吸睛的系列之一。（圖／記者張妤瑄攝、品牌提供）



經典之中注入新意，是新任設計師Edmundo Castillo書寫新篇章的方法。他說：「以富有未來感的現代鞋履為靈感，糅合更立體的線條及創新意念，為品牌的永恆經典款式注入新元素。」一句話道盡他未來努力的方向。

▲經典款式中運用了新材質，讓鞋款更有特色。（圖／品牌提供）



全球代言人楊冪喜愛的裸色系列是暢銷招牌，自然不能遺忘，從細帶高跟鞋到粗跟高跟鞋，甚至到襪靴都可以看到設計師用不同色階的裸色，企圖打造適合每個女人的色票鞋履。可以想像，穿上後雙腿延伸效果有多好，每個女人都能變身大長腿。

▲裸色系列從高跟鞋延伸到襪靴之上。（圖／翻攝官方微博、記者張妤瑄攝）



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華麗的晚裝鞋款系列，有整雙亮片鞋履的款式，也有用金屬閃片畫龍點睛的設計，但不論哪一款，奢華感、閃亮感都是100分。

▲晚宴鞋款用了大量亮片與水鑽，還有羽毛等，華麗感不言而喻。（圖／品牌提供）