fb ig video ETtoday search mobile

米蘭直擊／楊冪細腿秘密武器　SW秋冬靠「星星」裝可愛

> >


▲Stuart Weitzman是楊冪愛鞋品牌，快跟著我們一起搶先直擊2019秋冬新鮮貨。（影／記者張妤瑄攝）

記者張妤瑄／米蘭報導

美國時尚鞋履品牌Stuart Weitzman搭著米蘭時裝周順風車，在此時此地舉辦首席設計師Edmundo Castillo首個操刀創作的系列，2019秋冬新品發表選在二十世紀博物館（Museo del Novecento）舉行，窗戶外就是米蘭大教堂，當代與歷史的融合，對新官上任來說頗具象徵意義。

▲▼米蘭時裝周／Stuart Weitzman 2019秋冬系列發表。（圖／Stuart Weitzman提供）

▲▼米蘭時裝周／Stuart Weitzman 2019秋冬系列發表。（圖／記者張妤瑄攝）

▲Stuart Weitzman在米蘭大教堂旁的二十世紀博物館舉辦2019秋冬新品發表。（圖／品牌提供、記者張妤瑄攝）

踏入發表會現場，映入眼簾的驚喜，是在經典款鞋包之中注入「閃爍星」刺繡圖案的系列，當樂福鞋、馬汀靴、包袋上鋪排上星星刺繡後，顯眼的光芒再也藏不住，可愛值猛烈上升，極為搶眼。

▲▼米蘭時裝周／Stuart Weitzman 2019秋冬系列發表。（圖／記者張妤瑄攝）

▲▼米蘭時裝周／Stuart Weitzman 2019秋冬系列發表。（圖／記者張妤瑄攝）

▲▼米蘭時裝周／Stuart Weitzman 2019秋冬系列發表。（圖／記者張妤瑄攝）

▲▼米蘭時裝周／Stuart Weitzman 2019秋冬系列發表。（圖／記者張妤瑄攝）

▲▼米蘭時裝周／Stuart Weitzman 2019秋冬系列發表。（圖／Stuart Weitzman提供）

▲首席設計師Edmundo Castillo操刀的首個系列在經典中注入新意，星星刺繡當屬最吸睛的系列之一。（圖／記者張妤瑄攝、品牌提供）

經典之中注入新意，是新任設計師Edmundo Castillo書寫新篇章的方法。他說：「以富有未來感的現代鞋履為靈感，糅合更立體的線條及創新意念，為品牌的永恆經典款式注入新元素。」一句話道盡他未來努力的方向。

▲▼米蘭時裝周／Stuart Weitzman 2019秋冬系列發表。（圖／Stuart Weitzman提供）

▲▼米蘭時裝周／Stuart Weitzman 2019秋冬系列發表。（圖／Stuart Weitzman提供）

▲經典款式中運用了新材質，讓鞋款更有特色。（圖／品牌提供）

全球代言人楊冪喜愛的裸色系列是暢銷招牌，自然不能遺忘，從細帶高跟鞋到粗跟高跟鞋，甚至到襪靴都可以看到設計師用不同色階的裸色，企圖打造適合每個女人的色票鞋履。可以想像，穿上後雙腿延伸效果有多好，每個女人都能變身大長腿。

▲▼米蘭時裝周／Stuart Weitzman 2019秋冬系列發表。（圖／翻攝楊冪工作室微博）

▲▼米蘭時裝周／Stuart Weitzman 2019秋冬系列發表。（圖／記者張妤瑄攝）

▲裸色系列從高跟鞋延伸到襪靴之上。（圖／翻攝官方微博、記者張妤瑄攝）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

華麗的晚裝鞋款系列，有整雙亮片鞋履的款式，也有用金屬閃片畫龍點睛的設計，但不論哪一款，奢華感、閃亮感都是100分。

▲▼米蘭時裝周／Stuart Weitzman 2019秋冬系列發表。（圖／Stuart Weitzman提供）

▲▼米蘭時裝周／Stuart Weitzman 2019秋冬系列發表。（圖／Stuart Weitzman提供）

▲▼米蘭時裝周／Stuart Weitzman 2019秋冬系列發表。（圖／Stuart Weitzman提供）

▲晚宴鞋款用了大量亮片與水鑽，還有羽毛等，華麗感不言而喻。（圖／品牌提供）

關鍵字：

米蘭時裝周, 時裝周, MFW, 2019秋冬, FW19, , Stuart Weitzman, 楊冪
fashion.net

熱門文章

巴黎時裝周／DIOR換上英倫風　仙氣Angelababy PK 乖巧秀智

米蘭直擊／MONCLER潮流天才藤原浩　端出閃電牌「暗黑皮卡丘」

米蘭直擊／照了「縮小燈」！寶格麗手袋變迷你　還能變腰包太生火

台北久違的500人大秀！徐曉晰捧場DOUCHANGLEE　趁機放鬆

王陽明寵妻無極限　老婆喜歡的雅典錶「通通包起來」!

穿襯衫打球帥爆全場！　禾浩辰向「男神」放話：等我

星・上妝／李棟旭代言香奈兒BOY彩妝　教你3招無痕變帥

HOT・Stuff／梅根「養胎鞋」爆紅　年度必買

美哭網友！日本最新「彩色眼線」登熱搜，未上市先轟動

米蘭直擊／GUCCI呼籲大家勇敢穿「做自己」　戴面具免害羞

ET Fashion

推薦閱讀

米蘭直擊／班尼頓開秀前悼念時尚老佛爺　再讓史努比、米奇PK可愛

米蘭直擊／蕭敬騰踩10公分高跟鞋朝聖GUCCI　「正常運作」微怕摔

米蘭直擊／歐陽娜娜甜挺MONCLER　人氣不敵前Wanna One黄旼炫

米蘭直擊／GUCCI呼籲大家勇敢穿「做自己」　戴上面具免害羞 米蘭直擊／卡爾拉格斐FENDI人生謝幕很逼淚　秀前10天還在監工進度 米蘭直擊／賈靜雯挺愛牌MAXMARA　露香肩爆「脫下來很合身」 米蘭直擊／PRADA微光中耍浪漫　「玫瑰花束」穿上身 米蘭直擊／MOSCHINO百萬大富翁　拿支票背「巨型牙膏」出門 米蘭直擊／蔡依林露辣腿逛寶格麗　旁邊金髮碧眼外國人狂看 米蘭直擊／張震快閃挺愛牌　帥氣同框娜歐蜜華茲

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面