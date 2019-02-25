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米蘭直擊／19歲「小飛流」吳磊街拍帥過頭　粉絲被電到「心臟爆擊」

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▲吳磊剛升格代言人，立馬飛米蘭力挺。（影／記者張妤瑄攝）

記者張妤瑄／米蘭報導

米蘭時裝周期間除了大秀一場接一場外，也有不少品牌選在此時舉辦靜態新品發表會，HOGAN就是其中之一，且還請了95後的小鮮肉男星吳磊助陣，年僅19歲的他，5年前因拍了《瑯琊榜》小飛流後爆紅，1月才剛升格HOGAN大陸區代言人，第一個重點行程就是飛到米蘭助陣秋冬新品發表。

▲▼米蘭時裝周／HOGAN 2019秋冬新品發表。（圖／HOGAN提供） ▲▼米蘭時裝周／HOGAN 2019秋冬新品發表。（圖／HOGAN提供）

▲吳磊與HOGAN總裁ADV合影。（圖／品牌提供）

「小飛流」一現身活動現場，立刻被團團包住，可見火紅程度，他穿著春夏系列Active One銀色厚底球鞋在米蘭趴趴走。鮮肉配美景，隨便拍都是時尚大片，被網友讚「滿分代言人」、並稱看起來「腿長兩米八」，更有網友被電到「心臟爆擊」，帥度讓人受不了。

▲▼米蘭時裝周／HOGAN 2019秋冬新品發表：吳磊。（圖／翻攝吳磊工作室微博）

▲▼米蘭時裝周／HOGAN 2019秋冬新品發表：吳磊。（圖／翻攝吳磊工作室微博）

▲▼米蘭時裝周／HOGAN 2019秋冬新品發表：吳磊。（圖／翻攝吳磊工作室微博）

▲吳磊穿HOGAN鞋款踩街米蘭，街拍大片讓粉絲全都受不了，直喊太帥了。（圖／翻攝吳磊工作室微博）

HOGAN 2019秋冬系列看得出強勢進攻羽絨市場，以COLD NORTH為主題，從北極凍地出發，出現許多羽絨外套，配件上包含鞋子、包款、帽子全都用毛絨絨的溫暖面料打造，風格可愛又兼具保暖效果。

▲▼米蘭時裝周／HOGAN 2019秋冬新品發表。（圖／HOGAN提供）

▲▼米蘭時裝周／HOGAN 2019秋冬新品發表。（圖／HOGAN提供）

▲HOGAN 2019秋冬系列以天寒地凍的北極為出發，更推出超多羽絨衣。（圖／品牌提供）

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發表會現場整面牆全都包上溫暖的毛絨面料，走進其中就能立刻感受本季強調的重點，而展示羽絨外套與鞋子的區域則用了許多巨型冰塊，呼應北極天寒地凍的氣候，且還不時有融冰滴下，在場景設計上頗用心，且也能發現新品多多少少都有防潑水功能。

▲▼米蘭時裝周／HOGAN 2019秋冬新品發表。（圖／HOGAN提供）

▲▼米蘭時裝周／HOGAN 2019秋冬新品發表。（圖／HOGAN提供）

▲▼米蘭時裝周／HOGAN 2019秋冬新品發表。（圖／HOGAN提供）

▲▼米蘭時裝周／HOGAN 2019秋冬新品發表。（圖／HOGAN提供）

▲發表會場景用毛絨絨面料與冰塊點題，營造出極地氣候的溫暖感。（圖／品牌提供）

關鍵字：

米蘭時裝周, 時裝周, MFW, 2019秋冬, FW19, 男裝, 女裝, HOGAN, 吳磊, 小飛流, 時尚穿搭, 瑯琊榜
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