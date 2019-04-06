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50秒直達74樓！曼谷「京都大廈」透明玻璃步道成IG爆紅打卡點

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心臟病、懼高症慎入！放假到除了按摩、喝泰式奶茶，現在又多了一個好去處－曼谷最高地標「京都大廈」（King Power Mahanakhon）開幕後就話題不斷，而最近被IG爆推的就是這個－The Sky Walk玻璃棧道，要來挑戰遊客的心臟。

不過，登高試膽很值得，曼谷最美夜景一次盡收眼底！快來看看他有什麼魅力。

登臨曼谷夜景的新極致

▲▼ 心臟病慎入！曼谷「最高摩天樓」透明玻璃步道包準你嚇破膽（圖／bella儂儂提供）

▲▼ 心臟病慎入！曼谷「最高摩天樓」透明玻璃步道包準你嚇破膽（圖／bella儂儂提供）

▲▼ 心臟病慎入！曼谷「最高摩天樓」透明玻璃步道包準你嚇破膽（圖／bella儂儂提供）

大約765泰銖門票就能看到美景，觀察下來，來這邊看夕陽的人其實不比看夜景的人少呢！也有可能是天黑得快，先來看夕陽卡位，晚霞、夜景一次看得到。夕陽漸漸黯淡下來，夜色開始慢慢被點亮，曼谷最高的「京都大廈」（King Power Mahanakhon）上，可以遍覽整個曼谷的夜色。另外，這裡還有超高速電梯！50秒內即可登上74樓。

360度零死角看遍曼谷

▲▼ 心臟病慎入！曼谷「最高摩天樓」透明玻璃步道包準你嚇破膽（圖／bella儂儂提供）

第一次覺得腳踏實地真好！分別於74、75和78樓打造高空走廊，高達314米高的天空步道，能夠360度無死角眺望整個曼谷美景，走完一圈覺得頭暈暈，不知道是被美暈了還是懼高症呼吸不順（腳軟。

科幻玻璃旋轉門

▲▼ 心臟病慎入！曼谷「最高摩天樓」透明玻璃步道包準你嚇破膽（圖／bella儂儂提供）

▲▼ 心臟病慎入！曼谷「最高摩天樓」透明玻璃步道包準你嚇破膽（圖／bella儂儂提供）

位於78樓的戶外高空酒吧「Skywalk BAR」，在微醺裡享受夜色的美好，此外一定要一提這個，透明的旋轉走廊超前衛，超像科幻片裡的太空梭停靠的航站，「咻～」一下就進到太空艙。

【King Power Mahanakhon SKYWALK資訊】

營業時間：10：00～ 24：00（最後時間23：00）

地址：92 Narathiwas Ratchanakharin Road，Silom，Bangrak，Bangkok（BTS Chongnonsi站）

票價：即日起至2019年1月31日，Skywalk＋天台觀景台特價765泰銖（原價1,050泰銖）

建議路線：搭乘BTS到鐘那席站3號出口，走連結通道步行即達。

【本文由Bella.tw儂儂 提供，未經授權，請勿轉載！】  

TEXT／Bella.tw儂儂　PHOTO／網路

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關鍵字：

曼谷, 泰國, 旅遊, 摩天樓, 透明步道, Bella, 儂儂
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