米蘭直擊／JIMMY CHOO首度出現Logo　JC狠角色預備進攻紅毯



▲JIMMY CHOO在米蘭時裝周期間舉辦2019秋冬系列發表活動。（影／記者張妤瑄攝）



記者張妤瑄／米蘭報導

英國精品鞋履JIMMY CHOO是紅毯常勝軍，品牌甫於米蘭時裝周期間舉辦2019秋冬系列新品預覽，本季首度出現品牌LOGO，相連的「JC」在鞋履與包款上大放異彩，預計用一個經典符號讓人一眼認出未來JIMMY CHOO出品的設計。

▲JIMMY CHOO從2019秋冬起，全面啟用JC Logo。（圖／品牌提供）



JIMMY CHOO想型塑出現代女強人姿態，創意總監Sandra Choi意圖用設計做出反差，一位強勢卻細膩，樸實但迷人的狠角色。其中，源於皇室靈感的設計從珠寶取經，鞋款上點綴華麗水鑽，但為了符合女強人不按牌理出牌的個性，還特別在細節處做了雙腳不對稱的設計，華麗又叛逆。

▲鞋包上出現不少水鑽元素，詮釋女強人華麗風格。（圖／品牌提供）



華麗的珠寶鞋或許太過挑場合，於是有用金屬鍊帶點綴的日常鞋款出現，且為了迎合日夜場合都時穿的作用，還有活動式的設計，比方說能將鍊帶放至腳後跟，立馬低調起來，但晚上要出席正式場合或約會時，把裝飾放在鞋面上，展現力與美的姿態。

▲日常鞋款用鍊帶點綴。（圖／品牌提供）



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另外，為了廣大的休閒市場，還推出雪靴、運動鞋、休閒鞋款等，讓JIMMY CHOO女人能從容應對各種場合。

▲2019秋冬，休閒鞋風潮未推，JIMMy CHOO女子鞋櫃也要備好休閒款。（圖／品牌提供）