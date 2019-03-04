米蘭直擊／「搖滾鞋王」就是狂！　雙踝裝上3000顆水鑽閃瞎人

▲搶先瞧瞧Giuseppe Zanotti 2019秋冬系列。（影／記者張妤瑄攝）



記者張妤瑄／米蘭報導

有「義大利搖滾鞋王」美譽的Giuseppe Zanotti（GZ）是近年來明星紅毯愛牌，說是最火的當紅品牌不為過，「珠寶鞋」更是拿手絕活，甫於米蘭時裝周發表的2019秋冬系列鞋款，其中更出現單腳就運用1500顆水鑽打造的玫瑰花晚宴鞋，雙腳多達3000顆，光芒難掩，難怪巨星各個愛。

▲Giuseppe Zanotti 2019秋冬推出水鑽花朵高跟鞋，單側就有1500顆水鑽，雙踝共3000顆，數量驚人。（圖／記者張妤瑄攝）



2019秋冬以「Urban Beauty（都會美人）」為主題，如題現代知性是重點，但品牌DNA那股燃燒著搖滾魂的不羈感也不能遺忘，兩個極端的元素，異材質拼接、幾何與花卉或動物圖紋等，風格各異的元素撞出新火花。

▲野性的動物紋喚醒都會美人心中的狂野個性。（圖／品牌提供）



優雅與令人意想不到的冷酷個性是塑造衝突個性的一部分，可以看到踝上點綴著大朵水鑽玫瑰的鞋款、後跟裝飾著蝴蝶結的俏麗款，也有鞋帶旁妝點了鉚釘的Blabber滑板運動鞋，優雅高跟鞋與親和力十足的運動鞋履，都是都會美人鞋櫃同時需要擁有的款式。

▲風格各異的兩種元素，水鑽的華麗與優雅，運動鞋的都會休閒感，讓秋冬女人展現生活中的兩面性。（圖／記者張妤瑄攝、品牌提供）



大量拼接的運用，讓GZ鞋款有更豐富的層次感，比如馬毛、麂皮、動物壓紋等異材質拼接款或是漆皮尖頭高跟鞋在後跟點綴了大量水鑽，但鞋跟上卻是豹紋圖騰，各種特色相異的素材放在一塊，能瞬間爆發出狂野的夜間魅力。

▲多樣材質拼接在2019秋冬玩得更加極致。（圖／記者張妤瑄攝）



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高跟鞋是女人的武器，自信的來源。看看GZ新一季的設計的確能秒懂這句話的真諦。

▲GZ的華麗度、閃耀度讓它成為明星紅毯愛鞋品牌，光看設計就能知道穿上會自信滿點。（圖／記者張妤瑄攝）